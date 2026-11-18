Bundesliga-Spitenteam BVB trifft auf Gladbach. Trainer Alexander Blessin fordert Disziplin und Härte, um die Führung der Bayern nicht zu gefährden.

Die Borussia Dortmund präsentiert sich in der laufenden Bundesliga -Saison als nahezu unschlagbare Kraft. Nach durchgeführten neun Partien verfügt der Verein aus dem Signal Iduna Park über 21 Zähler und teilt sich damit die tabellarische Führung. Nur ein leicht besseres Torverhältnis hält den FC Bayern München aktuell an der ersten Position, während BVB punktgleich folgt. Diese ausgeprägte Dominanz macht das bevorstehende Duell am Samstag zur extremen Herausforderung für den Gegner.

Taktik gegen die Dortmunder Kraft

Trainer Alexander Blessin, der aktuell den VfL Borussia Mönchengladbach betreut, zeigt sich im Vorfeld des Spiels absolut nicht chancenlos. Seine Mannschaft rangiert nach neun Spielen mit nur vier Punkten auf Platz 18 der Tabelle und muss somit gegen den Favoriten um jeden Ballsturm kämpfen. Blessin erkennt die enorme individuelle Qualität der Dortmunder Spieler an, verweist jedoch darauf, dass es immer wieder Momente gibt, in denen man den Rekordmeister packen kann. Er sieht in der Phase nach der Länderspielpause genau den Zeitpunkt, um die starke Opposition zu ärgern und taktisch zu verwirren.

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Disziplin und hohe Leidensfähigkeit

Der Coach aus Mönchengladbach skizziert einen klaren Matchplan für das bevorstehende Abenteuer. Die Mannschaft muss hochkonzentriert sein und bereit, die vollen 90 Minuten unter extremem Druck zu bestehen. Ein zentraler Aspekt besteht darin, in Phasen, in denen der BVB vielleicht Torschancen oder ein Übergewicht hat, glimpflich davonzukommen. Das Ziel ist es, das Spiel bis zur 90. Minute offen zu halten, um dann selbst zuschlagen zu können. Dafür fordere er eine hohe Leidensfähigkeit sowie die Bereitschaft, wirklich ekelhaft zu sein, um den Gegner zu nerven.

Neuer Rekord im Borussia-Park

Auf der Zuschauerseite wartet am Samstag eine besondere Atmosphäre auf die Fans. Das Stadion Borussia-Park wird voraussichtlich einen neuen Besucherrekord aufstellen. Durch die zusätzlichen Stehplätze können am Samstag 54.909 Zuschauer live dabei sein. Bisher lag das Fassungsvermögen bei 54.042 Zuschauern. Diese enorme Steigerung unterstreicht die hohe Bedeutung des Spiels für die lokale Bevölkerung und die Stimmung, die die Gladbacher Fans erzeugen werden.

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Spannung an der Tabellen Spitze

Die aktuelle Situation in der Bundesliga ist von großer Spannung geprägt. Dass BVB punktgleich mit den Bayern dasteht, zeigt, wie eng das Niveau an der Spitze ist. Für Gladbach ist der Gewinn von Punkten gegen diesen Kontrahenten entscheidend, um aus dem Abstiegskampf herauszukommen. Blessin freut sich auf das Spiel gegen einen richtig guten Gegner, gegen den alles abgerufen werden muss. Die Leistung der Dortmunder wird wohl ausschlaggebend dafür sein, wer am Ende die Nase weiter vorne hat.

Ausblick auf das Derby am Samstag

Am Samstag um 15:30 Uhr wird es im Borussia-Park dann so weit sein. Die Übertragung erfolgt im Fernsehen durch Sky. Für Alexander Blessin ist es die Aufgabe, seine Mannschaft optimal auf die individuellen Stars des BVB vorzubereiten. Die Taktik der hohen Dichte und des physischen Einsatzes soll helfen, die Spielzeit der Dortmunder Spieler zu beeinträchtigen. Wenn die Fohlen die geforderte Disziplin halten, besteht theoretisch die Chance, dem Tabellenführer die Punkte abzunehmen. Die Vorzeichen stehen ungewiss, aber das Potenzial für ein Drama ist garantiert.