Am 10. Spieltag trifft der ungeschlagene BVB auf Tabellen-18. Gladbach. Alle Infos zum Anpfiff am Samstag, den Live-TVs und zu den Verletzten.

Am kommenden Samstag steht das zweite Duell zwischen zwei der ältesten Rivalen im deutschen Vereinsfußball auf dem Programm. Der BVB empfängt Borussia Mönchengladbach im Rahmen des zehnten Spieltags der Fußball- Bundesliga zur direkten Konfrontation. Der Anpfiff ist für den 15.30 Uhr angesetzt, wobei die Fernsehkamera bereits fünfzehn Minuten früher starten wird.

Live-Übertragung und Ausstrahlung

Für die Zuschauer bietet sich die Möglichkeit, das Spiel live im Fernsehen und im Internet zu verfolgen. Die Übertragung wird von den Anbietern Sky und WOW sichergestellt. Die Fans können ab 15.15 Uhr die Vorbereitung und die Einwechslungen verfolgen, bevor das eigentliche Match beginnt. Es handelt sich dabei um ein zentrales Ereignis im Spielplan, das von den Medien breit begleitet wird.

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Unbesiegter BVB trifft auf Tabellenschlusslicht

Die Schwarzgelben aus Dortmund präsentieren sich in dieser Saison in einer stabilen Verfassung und sind bisher noch ungeschlagen geblieben. Das primäre Ziel besteht darin, dem Tabellenführer Bayern München näher zu rücken und den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Vor der aktuellen Länderspielpause konnte der BVB einen klaren 2:1-Erfolg gegen den Aufsteiger 1. FC Saarbrücken verbuchen.

Ganz anders gestaltet sich die Situation bei den Fohlen aus Mönchengladbach. Das Team steht zurzeit auf dem achtzehnten Tabellenplatz und kämpft um den Klassenerhalt. Bisher gelang den Spielern unter Trainer Alexander Blessin lediglich ein einziger Sieg in der laufenden Saison. Die letzte Partie endete mit einer deutlichen 1:3-Niederlage im Auswärtsspiel bei HSV Hamburg.

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Zweifelhaftes Aufgebot des BVB

Bei der Aufstellung des BVB muss Trainer Niko Kovač mit Unsicherheiten rechnen, da drei Schlüsselspieler nicht zur Verfügung stehen. Der Abwehrchef Waldemar Anton leidet unter muskulären Problemen. Zudem sind Top-Stürmer Serhou Guirassy und der Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka an jeweils einer Oberschenkelverletzung leidend.

Niko Kovač betonte in seiner Pressekonferenz, dass der Einsatz dieser drei Spieler am Samstag fraglich bleibt. Er erklärte, man werde die Verletzungen in den kommenden Tagen weiter beobachten. Ein Einsatz sei nicht ausgeschlossen, ebenso wenig wie die Möglichkeit, dass die Spieler am Ende auf der Bank bleiben müssen. Die Verletzungen traten kurz vor der Unterbrechung durch die Länderspiele auf.

Personelle Entscheidungen bei Gladbach

Auch Borussia Mönchengladbach muss personell umstellen, doch gibt es bei einem wichtigen Akteur Entwarnung. Der etatmäßige Stammtorwart Moritz Nicolas ist wieder genesen und steht für das Aufgebot zur Verfügung. Ob er jedoch in seiner alten Rolle als Nummer eins das Tor hüten wird, ist noch nicht endgültig geklärt.

Während Moritz Nicolas pausierte, hat sich der Ersatzmann Daniel Batz in der Verantwortung bewährt und gute Leistungen gezeigt. Trainer Alexander Blessin wollte die finale Entscheidung nicht vorab verraten. Er lobte die Fitness beider Keeper, erklärte aber, dass eine getroffene Wahl noch nicht öffentlich kommuniziert werde, um die Spannung zu wahren.