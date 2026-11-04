BVB gegen Real Betis: Champions League Auswärtsspiel am Mittwoch

Borussia Dortmund tritt am Mittwoch in der Champions League gegen den ungeschlagenen Real Betis an. Die Schwarz-Gelben wollen in Spanien die Serie des Tabellenvierten stoppen und sich für die Top-8-Qualifikation hoffnungsvoll positionieren.

Borussia Dortmund empfängt am Mittwoch um 21 Uhr den spanischen Verein Real Betis zu einem entscheidenden Champions-League-Auswärtsspiel. Die Schwarz-Gelben suchen nach den letzten Ergebnissen in der Königsklasse nach einem starken Auftritt, um die ungeschlagene Serie des Gegners zu beenden und die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde zu wahren.

Ungeschlagene Spanier im Visier

Real Betis tritt als bisher unangefochtener Tabellenfünfter an, wobei die Quelle Rang vier angibt. Die Mannschaft aus Sevilla steht vor dem Spieltag mit neun Punkten auf einem starken Platz in der Königsklasse. Der Klub hat in der laufenden Kampagne keinen einzigen Punkt abgegeben und zeigt sich von seiner besten Seite. Dortmund muss sich in diesem Duell auf eine taktisch disziplinierte und offensiv gefährliche Einheit einstellen, die sich im direkten Vergleich nicht so leicht einschüchtern lassen wird.

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Dortmunds Bundesliga-Stabilität

Borussia Dortmund kehrt mit gestärktem Selbstvertrauen aus dem heimischen Stadion zurück. In der Bundesliga blieben die Schwarz-Gelben nach dem unentschiedenen Spiel weiter ungeschlagen. Dabei demonstrierten die Dortmunder eine bemerkenswerte innere Stärke und kämpften sich bei zwei Gelegenheiten nach einem Rückstand zurück zum verdienten Unentschieden.

Serhou Guirassy im Alter von 30 Jahren und Fabio Silva mit 24 Jahren sicherten dem BVB jeweils die Punkte. Diese individuelle Klasse unter Beweis zu stellen, hält das Rennen um die Tabellenspitze in Deutschland spannend. Die Leistung in der höchsten deutschen Spielklasse gibt dem Team die nötige Basis, um auch in Europa konkurrenzfähig zu bleiben.

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Europäisches Chaos und Top-8-Ziel

In der Champions League sieht die Lage für Borussia Dortmund hingegen noch nicht nach Wunsch aus. Zum Auftakt der Gruppenphase setzte sich der BVB knapp mit 3:2 gegen den FC Villarreal durch. Anschließend folgte eine bittere 0:1-Niederlage bei Bodø/Glimt, die die Kontinuität unterbrach. Am letzten Spieltag gelang dem Team immerhin ein wichtiger 2:1-Erfolg gegen den Sabah FK.

Mit sechs Punkten belegen die Dortmunder aktuell Rang 13. Obwohl die Position nicht ideal ist, bleibt der Rückstand auf die Top-8-Qualifikationsplätze überschaubar. Jedes verbleibende Spiel hat daher enorme Bedeutung für die weitere Entwicklung im Wettbewerb. Der BVB darf sich keine weiteren Fehler erlauben, um die Traumfortsetzung nicht zu gefährden.

Harte Prüfung im Restprogramm

Ein anspruchsvolles Restprogramm wartet dennoch auf den BVB. In der Königsklasse stehen noch Duelle mit dem FC Arsenal, Inter Mailand, Aston Villa und AEK Athen an. Diese Gegner sind allesamt hochkarätig und werden die Dortmunder vor große taktische Herausforderungen stellen.

Das Spiel gegen Real Betis stellt dabei die erste große Hürde in dieser Phase dar. Eine klare Ansage und ein gutes Resultat könnten das Momentum für die folgenden, ebenso schweren Partien erzeugen. Die Fans und die Vereinsführung setzen nun auf die Erfahrung und die Kampfgeist der Mannschaft, um im europäischen Vergleich zu bestehen und die ambitionierten Ziele der Saison zu erreichen.