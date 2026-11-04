BVB gegen Real Betis: Champions League heute live im TV und Stream

BVB empfängt Real Betis am 4. Spieltag der Champions League. Exklusiv bei DAZN im Stream oder Pay-TV, im Free-TV läuft die Partie nicht.

Borussia Dortmund empfängt am Mittwoch im Rahmen des 4. Spieltags der Champions League den spanischen Klub Real Betis Sevilla. Der BVB trifft damit auf eine der Überraschungsmannschaften der bisherigen Champions-League-Saison. Wer die Partie verfolgen möchte, braucht ein kostenpflichtiges Abo, denn die Übertragung läuft nicht im Free-TV.

Real Betis hat in den bisherigen drei Partien der Champions League alle Spiele gewonnen und steht mit neun Punkten auf Tabellenplatz fünf. Die Mannschaft von Trainer Manuel Pellegrini setzte sich zuletzt gegen Lille, Porto und Feyenoord durch. Für Dortmund ist die Begegnung ein Gradmesser gegen eine Mannschaft mit makelloser Bilanz im bisherigen Wettbewerb.

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Champions League: Real Betis mit makelloser Bilanz

Real Betis Sevilla ist bislang ungeschlagen und hat in allen drei Champions-League-Partien gewonnen. Mit neun Punkten belegt der Klub aktuell Tabellenplatz fünf im Wettbewerb. Diese Bilanz macht die Spanier zu einem ernstzunehmenden Gegner für den BVB.

Auffällig ist, dass Real Betis alle bisherigen Siege auf eigenem Platz feierte. Gegen Lille, Porto und Feyenoord holte die Mannschaft von Manuel Pellegrini damit jeweils Punkte vor heimischem Publikum. Im Duell mit Borussia Dortmund muss der Klub erstmals auswärts antreten, was die Partie aus Sicht der Spanier zu einer neuen Aufgabe macht.

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Für Dortmund ergibt sich daraus die Möglichkeit, die Auswärtsschwäche des Gegners zu nutzen. Das Heimspiel im Signal Iduna Park bietet dem BVB die Gelegenheit, die eigene Erfolgsserie auszubauen und die Ergebnisse der bisherigen Saison fortzusetzen.

Borussia Dortmund mit starker Serie im Rücken

Borussia Dortmund ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt stand am Ende ein 2:2, bei dem Fabio Silva erst in der 89. Minute zum Ausgleich traf. Diese späte Reaktion zeigt, dass die Mannschaft auch in engen Partien bis zum Schluss an sich glaubt.

Die Serie gibt dem Team Selbstvertrauen vor dem Spiel gegen die Spanier. Gleichzeitig zeigt die Begegnung mit Real Betis, wie wichtig es für den BVB ist, auch gegen einen bislang makellosen Gegner die eigene Form zu bestätigen. Die Ausgangslage ist damit klar: Dortmund will seine Ungeschlagenheit verlängern, Betis seine Serie ausbauen.

Übertragung: Wo das Spiel live zu sehen ist

Das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Betis Sevilla wird exklusiv von DAZN übertragen. Zuschauer können die Partie im Livestream oder im Pay-TV verfolgen. Ein kostenpflichtiges Abo ist dafür erforderlich.

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Im Free-TV ist die Begegnung nicht zu sehen. Wer das Spiel nicht über DAZN verfolgen möchte, kann sich über Liveticker informieren, die den Spielverlauf während der Partie begleiten. Eine verlässliche Übersicht zu Übertragungsoptionen bietet der Hinweis zur Übertragung von Borussia Dortmund gegen Real Betis im Rahmen der Champions League.