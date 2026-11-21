Der BVB besieft Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Felix Nmecha erzielt das entscheidende Tor. Gregor Kobel pariert harte Schüsse und Julian Ryerson zeigt eine solide Abwehrleistung im Auswärtsspiel.

Der BVB feiert einen knappen Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach, der am Ende mit einem Treffer von Felix Nmecha in der 80. Minute entschieden wird. Das Spiel war geprägt von defensiver Härte, individuellen Fehlern und taktischen Duellen, bei denen am Ende die Erfahrung und eine starke Leistung des Torwarts den Ausschlag gaben. Gregor Kobel steht im Mittelpunkt, als er in der 56. Minute einen Distanzschuss von Machino pariert und den Sieg sichert. Für den BVB ist dies ein wichtiger Punktgewinn, der die offensive Struktur im zweiten Durchgang belohnt.

Gregor Kobel und Julian Ryerson stabilisieren die Abwehr

Gregor Kobel beginnt mit einem leichtsinnigen Fehler, wird aber vor der Halbzeit durch Glück gerettet, als Machino nicht verletzt wird. In der 56. Minute muss er erstmals richtig ran und pariert den Distanzschuss von Machino stark, was sein Match gewinnt. Seine Gelbe Karte war ungeschickt, da er den Arm zu weit vom Körper weg hatte und den Ball berührt. Julian Ryerson wirkt unspektakulär, aber solider auf der rechten Abwehrseite. Er lässt über seinen Flügel wenig zu, obwohl er sich in der Anfangsphase etwas wackelig zeigt.

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Felix Nmecha wird zum Matchwinner durch Fehler des Gegners

Felix Nmecha startet mit einer ran-Note 2 und scheitert in der 5. Minute mit einem starken Abschluss. Manchmal wirkt er unkonzentriert, wie in der 26. Minute, als er Gladbach mit schwachem Rückpass unbedrängt einen Eckball schenkt. Trotzdem wird er zum Matchwinner, als er in der 80. Minute von einem Torwartfehler profitiert. Seine viele Kontakte und der Versuch, sich an der Spielgestaltung zu beteiligen, zahlen sich am Ende aus, nachdem er lange Zeit nicht richtig in das Spiel finden konnte.

Gadou und Jobe Bellingham fallen im Mittelfeld auf

In der Halbzeit ist Schluss für Gadou, da er sich schwer tut, das Spiel an sich zu reißen. Bis auf einen Diagonalball zu Ryerson gelingt ihm lange wenig, und er lässt sich mehrfach von Gladbachs Offensivspielern vernaschen. Jobe Bellingham ist auf dem Spielfeld kaum zu sehen und hat magere 24 Ballkontakte in der ersten Halbzeit, was zu wenig für einen Mittelfeldspieler ist. Er wirkt oft nur als Begleiterscheinung des Spiels, ohne maßgeblichen Einfluss auf den Spielverlauf zu nehmen.

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Julian Ryersons Raum und Fabio Silvas Tiefsuche

Julian Ryerson kann mit seinem Raum auf dem Flügel wenig anfangen, da seine auffälligsten Aktionen bei Standardsituationen bleiben, die jedoch keine Gefahr einbringen. In der zweiten Halbzeit läuft er deutlich mehr Angriffe über seine Seite, aber die Hereingaben sind ohne Guirassy in der Mitte oft unglücklich. Fabio Silva findet in der ersten Halbzeit quasi nicht statt, da Gladbach entweder höher oder tiefer verteidigt. In der zweiten Halbzeit wirkt er besser drin und lässt über seinen Flügel wenig zu.

Jobe Bellinghams defensive Rolle und Daniel Svenssons Einsatz

Jobe Bellingham taucht auf beiden Flügeln und im Zentrum auf, aber die ersten Angriffe laufen fast immer über ihn. Vereinzelt ist er ungenau, aber ab der 20. Minute ist er nicht mehr so ins Spiel integriert. Daniel Svensson macht seinen Job gut defensiv, verteidigt viele Angriffe des Gegners souverän, hat aber quasi keine Aktien am BVB-Spiel offensiv. Der 17-Jährige gibt dem Trainerteam etwas zurück, stresst die Abwehr der Gladbacher durch ständige Dribblingversuche, aber gelingt ihm nicht allzu viel.