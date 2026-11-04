BVB gewinnt Champions League mit 2:1 gegen Real Betis Sevilla

Borussia Dortmund besiegt Real Betis Sevilla in der Champions League mit 2:1 durch Tore von Fabio Silva und Konstantinos Kartesas. Der Sieg festigt die Position für das Achtelfinale.

Der Bundesligist Borussia Dortmund hat sein erstes Pflichtspiel in der neuen Champions League Phase mit einem klaren 2:1 Sieg gegen Real Betis Sevilla abgeschlossen. Das entscheidende Duell fand vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Stadion Westfalenhallen statt und endete mit einem wichtigen Heimsieg für die Schwarz-Gelben. Dieser Erfolg positioniert den Verein nach vier absolvierten Spieltagen mit neun Punkten fest in der Nähe zur direkten Qualifikation für das Achtelfinale.

Tore sichern Vorsprung in der Gruppenphase

Fabio Silva eröffnete nach der Pause in der 49. Minute die Torschützenliste und besorgte Dortmund die Führung. Konstantinos Kartesas sorgte in der 72. Minute für den Siegtreffer und erzielte damit sein erstes Pflichtspieltor für die Borussia. Der griechische Spieler wurde bereits in der 34. Minute für den verletzten Serhou Guirassy eingewechselt und trug maßgeblich zum Erfolg bei. Real Betis Sevilla konnte durch Aitor Ruibal in der 67. Minute zwar ausgleichen, doch die Dortmunder Antwort folgte umgehend.

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Kartesas und Silva überzeugen im Angriff

Konstantinos Kartesas wurde nach dem Spiel von DAZN zum Spieler der Partie gewählt. Er betonte jedoch, dass sein Teamkollege Fabio Silva die Auszeichnung als Man of the Match verdient habe. Silva habe nicht nur das erste Tor erzielt, sondern auch eine Torvorlage beigesteuert. Kartesas selbst gab zu, dass er relativ unvorbereitet in das Match ging, da er direkt von der Toilette kam und keine taktischen Instruktionen erhielt. Trotz der kurzen Vorbereitung zeigte er entscheidende Klasse.

Emotionale Wiederkehr von Marc Bartra

Der Abend war für den Gast aus Spanien mit emotionalen Momenten verbunden. Marc Bartra kehrte nach mehr als sieben Jahren in das Dortmunder Stadion zurück. Der Katalane wurde im April 2017 bei dem Anschlag auf den Mannschaftsbus der Borussia physisch verletzt und war der einzige Spieler, der dabei körperliche Schäden erlitt. Der Rückkehrer wurde an der Stadionfassade mit einem besonderen Schriftzug empfangen, was eine große Geste der Anerkennung darstellte. Die Präsenz von Bartra fügte der sportlichen Bedeutung des Duells eine zusätzliche historische Dimension bei.

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Taktischer Wechsel von Trainer Niko Kovac

Dortmunds Trainer Niko Kovac entschied sich für die Rückkehr zu seiner bewährten Formation mit drei Innenverteidigern. Dies geschah im Anschluss an die überraschende Viererkette gegen den FC Bayern. Julian Ryerson sorgte von Beginn an für Offensivdrang und brachte den Ball früh gefährlich ins Zentrum. Seine Flanke in der 3. Minute führte dazu, dass Serhou Guirassy aus vollem Lauf schoss, jedoch knapp am Tor vorbeilag. Ryerson entwickelte sich zu einem Schlüsselfaktor auf der rechten Seite.

Real Betis reagiert mit Tempogegenstoß

Die Gäste aus Andalusien versuchten zunächst mit schnellen Tempogegenstößen, das Spiel zu entscheiden. Troy Parrott und Antony fanden nach zwanzig Minuten eine Lücke, doch das Tor von Antony wurde wegen Abseits aberkannt. Daniel Svensson scheiterte wenige Minuten später an einem starken Reflex des Torhüters Alvaro Valles. Aitor Ruibal nutzte dann einen Ballverlust von Waldemar Anton zum Ausgleich. Anton übernahm die Verantwortung für den Fehler, betonte aber die Kompaktheit des Teams.

Konsequenzen für die Gruppenphase

Der Sieg bedeutet für Borussia Dortmund, dass man in der Liga-Phase der Champions League gut aufgestellt ist. Mit neun Punkten nach vier Spielen steht man in Reichweite zur direkten Teilnahme am Achtelfinale. Die Leistung der Mannschaft, insbesondere in der zweiten Halbzeit, zeigt die nötige Stabilität für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs. Die Kombination aus individueller Klasse und Teamdisziplin sorgte für den verdienten Drei-Punkte-Ertrag.