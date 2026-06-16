BVB holt Kommunikationsexpertin Serra Schlesinger an die Spitze

Serra Schlesinger übernimmt ab August 2026 die Leitung der Unternehmenskommunikation bei Borussia Dortmund. Die 42-Jährige kommt von ALDI Nord und soll die nationale und internationale Strahlkraft des Vereins ausbauen.

Borussia Dortmund hat eine prominente Neubesetzung für die Leitung der Unternehmenskommunikation bekannt gegeben. Ab dem 1. August 2026 übernimmt Serra Schlesinger (42) die Position der Direktorin Unternehmenskommunikation und verantwortet damit die strategische Ausrichtung sämtlicher Kommunikationsaktivitäten des Vereins.

Die gebürtige Bochumerin folgt auf Sascha Fligge, der den BVB im Laufe der Saison 2025/26 verlassen hatte. Ihre Mission: Die Strahlkraft des Klubs national und international weiter auszubauen und die Kommunikation auf allen Kanälen zu professionalisieren. Die 42-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Lebensmitteleinzelhandel mit. Sie war über 13 Jahre für die Kommunikation des Discounters ALDI Nord verantwortlich, zuletzt als Director Communications.

In dieser Funktion baute sie die Kommunikation des Unternehmens maßgeblich auf und entwickelte sie kontinuierlich weiter. Sie begleitete zahlreiche strategische, organisatorische und gesellschaftlich relevante Themen in einem hochdynamischen Umfeld mit Millionen Kunden, vielfältigen Stakeholdern und hoher öffentlicher Aufmerksamkeit. Zuvor sammelte sie Erfahrungen bei der METRO Gruppe und der Real SB-Warenhauskette. Diese breite Expertise wird sie nun beim BVB einbringen.

Ihr Aufgabenbereich umfasst die Steuerung der internen und externen Kommunikation über alle Kanäle hinweg, einschließlich der Weiterentwicklung der internationalen Kommunikationsaktivitäten und der Social-Media-Kanäle. Auch die Sportkommunikation, die weiterhin von Sven Westerschulze geleitet wird, fällt in ihren Verantwortungsbereich. Carsten Cramer, Sprecher der Geschäftsführung des BVB, betont: Borussia Dortmund steht jeden Tag im Fokus der Öffentlichkeit - als Fußballklub, Unternehmen und gesellschaftlicher Akteur. Deshalb haben wir bewusst nach einer Führungspersönlichkeit gesucht, die Kommunikation strategisch in ihrer gesamten Breite denkt.

Mit Serra Schlesinger gewinnen wir eine erfahrene Managerin, die genau diese Anforderungen erfüllt. Sie wird den BVB in einer zunehmend komplexen Medienlandschaft positionieren und die Marke weiter stärken. Die Verpflichtung von Schlesinger ist ein klares Bekenntnis des BVB zu einer professionellen und zukunftsorientierten Kommunikationsstrategie. Der Verein möchte nicht nur sportlich, sondern auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit weiter wachsen.

Mit ihrem Know-how aus dem Einzelhandel, wo Kundenbindung und Markenpflege entscheidend sind, wird sie neue Impulse setzen. Die Zusammenarbeit mit den Teams aus Dortmund und die enge Abstimmung mit der Geschäftsführung werden entscheidend sein, um die Kommunikation des Klubs auf das nächste Level zu heben. Fans, Medien und Partner können gespannt sein, welche Innovationen und Strategien Schlesinger einbringen wird





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