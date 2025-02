BVB-Horror: Dortmund verliert auch in Bochum

Borussia Dortmund kassierte gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum eine weitere Niederlage. Niklas Süle patzte schwer, Gregor Kobel konnte jedoch Schlimmeres verhindern. Die Dortmunder zeigten eine schwache Leistung und schlichen sich somit in eine prekäre Situation. Der Rückstand auf einen Champions-League-Qualifikationsplatz beträgt acht Punkte.

Borussia Dortmund erlitt gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum eine weitere bittere Niederlage . Niklas Süle begeht eine folgenschwere Patzer, Gregor Kobel verhindert jedoch Schlimmeres. Beinahe hätte Masouras sogar noch ein drittes Mal getroffen, doch Gregor Kobel verhinderte mit einer starken Parade Schlimmeres (67.). Der Torhüter war nach dem Spiel enttäuscht: „Erklärungen gibt es für so eine Niederlage nicht. Wir wussten, was uns erwartete, und wir haben es nicht geschafft dagegenzuhalten.

“ Auf der Tribüne saßen die BVB-Bosse Matthias Sammer, Lars Ricken und Hans-Joachim Watzke nebeneinander, und die Unzufriedenheit stand dem Trio ins Gesicht geschrieben. Mit versteinerter Miene mussten Watzke & Co. mit ansehen, wie auch das zweite Spiel unter dem neuen Trainer Niko Kovac verloren ging. Der letzte BVB-Trainer, der die ersten beiden Ligaspiele verlor, war übrigens Timo Konietzka vor 41 Jahren. „Es ist egal, welcher Trainer draußen steht, die Mannschaft muss von sich aus den Pott holen und Leistung bringen“, stellte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck fest: „Wir müssen ganz schnell den Turnaround schaffen. Wenn wir das nicht hinbekommen, ist die Saison eine Horror-Saison.“ Auch Sebastian Kehl, der auf der Trainerbank Platz nahm, war sichtlich gezeichnet. Kopfschüttelnd und gefrustet wurde der Sportdirektor von den TV-Kameras in der Nachspielzeit eingefangen. Nach Abpfiff gingen die BVB-Profis kurz zu den mitgereisten Fans. Dabei wurden die Spieler übel beschimpft, ausgepfiffen und mit Bechern sowie einer Fahnenstange beworfen. Die Bochumer wurden derweil abgefeiert, begannen zu tanzen und feierten ekstatisch. -Experte Didi Hamann kritisierte die Dortmunder bereits in Halbzeitpause: „Ich bin sprachlos. Sie machen ein schönes Spiel in Lissabon, wo es nicht einfach ist zu gewinnen. Und heute sind sie wieder wie von allen guten Geistern verlassen.“





