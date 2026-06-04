Der Hamburger SV hofft, den Leistungsträger Fabio Vieira für eine einstellige Millionen-Ablöse fest verpflichten zu können. Die Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro ist bereits verstrichen und Arsenal soll nicht mehr auf diese Höhe bestehen.

Der Hamburger SV hofft, den Leistungsträger Fabio Vieira für eine einstellige Millionen-Ablöse fest verpflichten zu können. Die Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro ist bereits verstrichen und Arsenal soll nicht mehr auf diese Höhe bestehen.

Der HSV hingegen hofft, den Mittelfeldspieler für eine günstigere Ablösesumme zwischen zehn und 15 Millionen Euro zu bekommen. Der HSV hofft, den Leistungsträger der abgelaufenen Saison für eine einstellige Millionen-Ablöse fest verpflichten zu können. Der 19-Jährige Luka Vuskovic wird nicht zum HSV zurückkehren, sondern entweder zu Tottenham Hotspur oder zu einem der größten Klubs Europas wechseln. Der Werksklub ist derzeit in Verhandlungen mit Andoni Iraola, der Nachfolger von Jürgen Klopp werden soll.

Bayer 04 Leverkusen hat die Bundesliga-Saison auf einem enttäuschenden 6. Platz beendet und damit die Champions-League-Qualifikation verpasst. Der Torwart Timo Nübel hat keine Zukunft bei Bayern München und soll von der Gehaltsliste streichen werden. Der SV Werder Bremen hat die große Chance auf die Rückholaktion von Kevin Füllkrug, der nach dem Abstieg von West Ham in die Premier League keine Zukunft mehr bei dem Klub hat





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