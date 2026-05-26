BVB-Juwel Inácio in die italienische Nationalmannschaft berufen

Der 18-jährige Mittelfeldspieler aus Brasilien wird für die beiden Länderspiele gegen Luxemburg und Griechenland nominiert.

BVB -Juwel Inácio wird in die italienische Nationalmannschaft berufen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler aus Brasilien hat sich in seiner kurzen Karriere bereits als großes Talent erwiesen. Inácio erzielte seinen ersten Bundesligatreffer im Mai bei einem 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und verlängerte seinen Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig bis 2029.

Der italienische Interimstrainer Silvio Baldini hat Inácio für die beiden Länderspiele gegen Luxemburg und Griechenland nominiert. Dies ist ein großer Schritt für Inácio, der bereits durchlief alle Nachwuchsteams von der U15 bis zur U19. Die italienische Nationalmannschaft plant einen großen Umbruch und setzt auf junge Spieler wie Inácio. Der Durchschnittsalter der Italiener beträgt gerade einmal 21 Jahre.

Inácio wird gemeinsam mit Luca Reggiani und Filippo Mane auf sein Länderspiel-Debüt hoffen. Der brasilianische Verband hat bereits vorgefühlt, um sich die Dienste von Inácio für die A-Nationalmannschaft zu sichern. Die Italiener haben die WM-Teilnahme verpasst und planen jetzt den großen Umbruch. Kapitän Gianluigi Donnarumma, Verteidiger Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Mittelfeldspieler Niccolò Pisilli und Stürmer Pio Esposito standen zuvor schon einmal im Aufgebot der Nationalmannschaft.

Der Erfahrene Baldini setzt auf die jungen Wilden wie Dortmunds Inácio. Der Ritterschlag von Ricken unterstreicht, welch unglaubliches Potenzial in Inácio schlummert. Die italienische Nationalmannschaft hofft, dass Inácio genauso schnell einstecken wird wie beim BVB. Die Zukunft ist für Inácio und die italienische Nationalmannschaft sehr vielversprechend





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