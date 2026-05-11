BVB kämpft gegen Real Madrid im Nachwuchs-Gipfel Europa

Der BVB kämpft am Dienstag-Abend gegen Real Madrid im Finale des Premier League International Cups auf dem Nachwuchs-Gipfel Europas. Der BVB möchte endlich brechen den Final-Fluch von London.

Den Final-Fluch von London will der BVB endlich brechen! , 2013 unterlag Borussia Dortmund mit Kult-Trainer Jürgen Klopp (58) dem FC Bayern im Champions-League-Finale von Wembley mit 1:2. 2024 verlor der BVB mit Edin Terzic (43) an der Seitenlinie an gleicher Stelle nach großem Kampf mit 0:2 gegen Real Madrid.

Für viele überraschend: Jetzt steht Dortmund wieder in einem internationalen Finale. Gespielt wird unweit des Wembley-Stadions. Und wieder geht es gegen Real Madrid. Dortmund spielt am Dienstag-Abend (20 Uhr) auf einem der größten Nachwuchs-Gipfel Europas.

Konkret geht es um das Finale des Premier League International Cups. Wir erinnern uns an die Protagonisten des bisherigen Turnier-Erfolgs..





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Nfc Fussball Fussballspieler Fussballtrainer Bundesliga Dfb CBF Bundesligainternationalcups Internationalcup Fussballspiele Fussballergebnisse Fussballperformance Fussballergebnisse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barcelona gegen Real Madrid: In aller FeindschaftMöchtest du wirklich alle Einträge aus deiner Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »

FC Barcelona gewinnt erstmalig seit 14 Jahren als spanischer Meister gegen Real MadridThe FC Barcelona recorded its first win against the Spanish champion Real Madrid. The Real Madrid team was struggling and was defeated at the bottom of an already failed season.

Read more »

Krönung im Clásico gegen Real Madrid: Flick mit Barcelona wieder MeisterDer FC Barcelona hat sich zum ersten Mal in einem Clásico gegen Real Madrid zum spanischen Meister gekürt und damit den zweiten Titel in Folge gefeiert. Beim 2:0 (2:0)- Heimsieg lieferte Blaugrana eine eindrucksvolle Leistung ab und ließ den Könglichen keine Chance.

Read more »

Clásico gegen Real Madrid: FC Barcelona gewinnt vorzeitig die spanische MeisterschaftMöchten Sie wirklich alle Einträge aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »