Dortmunds Star Keven Schlotterbeck steht im Fokus, da sein Torjubel mit dem Fundraising-Netzwerk Ballers in God verbunden wird. Der BVB sieht sich unter Druck, klare Positionen zu beziehen.

Die Spannung im Dortmund er Fußballumfeld hat einen neuen, hochbrisanten Höhepunkt erreicht. Der Konflikt um die Torjubel-Gesten von Keven Schlotterbeck eskaliert, da diese mit dem umstrittenen christlichen Netzwerk Ballers in God in Verbindung gebracht werden. Zwei Wochen vor der entscheidenden Mitgliederversammlung am 22. November droht eine interne Implosion, die das Image des Traditionsvereins nachhaltig schädigen könnte. Der Stürmer hat seinen umstrittenen Krönungs-Jubel nach dem Doppelpack gegen Elversberg, das mit 2:1 gewonnen wurde, nicht eingestellt, sondern weiterhin auf seinen Kanälen verbreitet.

Der Jubel als Markenbotschafter

Keven Schlotterbeck macht sich mit seiner persönlichen Krönungszeremonie vor der Südtribüne bewusst zum Markenbotschafter von Ballers in God. Diese Glaubensgemeinschaft, die unter Fans auch als BiG bekannt ist, hat auf Instagram 785.000 Follower. Das offizielle Kampagnensymbol dieses Netzwerks ist exakt der Jubel, den Schlotterbeck vollführt. Sobald der Spieler Tore feiert, werden seine Gesten sofort auf den Kanälen der Glaubensgemeinschaft geteilt. BILD hatte bereits während der Weltmeisterschaft über diese enge Verbindung berichtet. Die Fan- und Förderabteilung des BVB hat die Klub-Verantwortlichen in einer öffentlichen Stellungnahme scharf kritisiert und verlangt eine klare Distanzierung von diesem Verhalten. Die Botschaft ist eindeutig: Religion dürfe niemals ein Freifahrtschein für Diskriminierung sein.

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Kritik an Ballers in God

Das hinter Schlotterbecks Aktionen stehende Netzwerk Ballers in God ist nach Recherchen, unter anderem des ARD-Magazins Monitor, in Teilen homophob, queerfeindlich und bezeichnet Abtreibung als Satans Plan. Schwulenverbände stufen BiG als christliche Fundamentalisten ein. Die 2015 gegründete Glaubensgemeinschaft wurde vom Ex-Profi John Bostock initiiert, der heute 34 Jahre alt ist und bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht. Die ideologischen Ausrichtungen des Netzwerks stehen im klaren Widerspruch zu den Werten, die der BVB als Volksverein repräsentieren soll. Die Fan- und Förderabteilung sieht darin eine Gefahr für die Einheit des Vereins und die Akzeptanz bei einer diversen Fangemeinde. Der Klub verweist zwar auf die Religions- und Glaubensfreiheit jedes Einzelnen, erwartet aber, dass Angestellte die gesetzlichen Vorgaben und Grundwerte achten.

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Reaktion des Vereins und Spieler-Position

Die Reaktion des BVB am Sonntag war zunächst verhalten. Man kündigte an, ein Gespräch mit dem Spieler zu suchen, um die Lage zu klären. Dennoch bleibt die offizielle Linie des Vereins unverändert. Man verweist auf die Grundwerte des Vereins und die gesetzlichen Vorgaben. Keven Schlotterbeck hat sich bislang nur maximal oberflächlich zur Sache geäußert. In seinen wenigen Statements betonte er, dass er natürlich Christ sei und alle Leute liebe. Diskriminierung lehne er ab. Interviewanfragen zum Thema, auch von unserem Verlag, wurden bislang abgelehnt oder blieben unbeantwortet. Dieses Schweigen wird zunehmend zum Tanz auf der Rasierklinge für die Verantwortlichen, die die sportliche und wirtschaftliche Bedeutung des Spielers im Auge behalten müssen. Sein Marktwert wird auf 65 Millionen Euro geschätzt.

Politische Konsequenzen und zukünftige Schritte

Will der Klub bei der Mitgliederversammlung eine ähnliche Emotionsexplosion wie im Vorjahr vermeiden, muss Keven Schlotterbeck SOFORT alle Zweifel an seiner Person nachhaltig öffentlich und in der Tiefe ausräumen. Im Vorjahr sorgte das Sponsoring-Thema um den Rüstungskonzern Rheinmetall für erhebliche Unruhe unter den Mitgliedern und Fans. Um dies zu vermeiden, sollten die mächtigen BVB-Macher um Chef Carsten Cramer, der 57 Jahre alt ist, seinen Angestellten den umstrittenen Kronen-Jubel in schwarz-gelber Arbeitskleidung strikt verbieten. Es gibt bereits Berichte, dass einige Verantwortliche besorgt sind, dass weitere Profis in der BVB-Kabine mit BiG sympathisieren könnten. Jetzt geht es um Haltung und Glaubwürdigkeit, Werte, die Dortmund zu einem der größten Volksvereine Europas gemacht haben. Die Mitglieder werden am 22. November eine Entscheidung über die zukünftige Kursausrichtung treffen müssen.