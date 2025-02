BVB-KRISE: Kovac packt Trainer-Hardliner aus!

Der BVB ist nach dem 0:2 beim VfL am Abgrund gelandet. Trainer Niko Kovac (53) sieht den wahren Katastrophen-Status seines Kaders und muss nun als Hardliner auftreten, um die Unruhe zu verhindern. Die Fans wenden sich ab, die Profis ducken sich weg und die Stimmung ist katastrophal.

Der TV-Vierkampf jetzt LIVE bei BILD +++ Kanzler wegen Abschiebe-Versprechen unter Druck +++ Als es um die AfD geht, knallt es zwischen Scholz und Weidel +++ Merz: Opposition nicht so schlimm wie Dschungelcamp

Bochum kämpft in der 1. Liga gegen den Abstieg, Schalke sogar in der 2. Und trotzdem tobt die schlimmste RUHRPOTT-KRISE gerade in? DORTMUND! Der BVB ist nach dem 0:2 beim benachbarten VfL am Abgrund angekommen. Die Bosse sind konsterniert. Die Fans wenden sich ab, verbannten nach Abpfiff die eigenen Stars aus der Kurve. Die überforderten Profis ducken sich weg, statt sich öffentlich ihrer Verantwortung zu stellen. Und Trainer Niko Kovac (53) registriert zunehmend den wahren Katastrophen-Status seines Kaders. Um noch mehr Unruhe zu verhindern, stellt er sich dennoch vor die Spieler, die ihn gerade so gnadenlos im Stich lassen… Dem Kroaten bleibt jetzt gar nichts anderes mehr übrig, als nun sein berüchtigtes Gesicht als Trainer-Hardliner auspacken und radikal gegen die eigenen Profis durchzugreifen





