BVB-Kritik an Felix Nmecha: Fanabteilung lehnt umstrittenen Jubel ab

Die Fanabteilung des BVB kritisiert Felix Nmechas Torjubel nach dem Sieg gegen SV Elversberg scharf. Sie sieht darin die Unterstützung religiöser Ideologien, die den Werten des Vereins widersprechen.

Felix Nmecha sicherte dem BVB mit zwei Toren den 2:1-Heimsieg gegen die SV Elversberg. Doch der Erfolg wurde überschattet, als der 26-Jährige einen Torjubel zeigte, der von der Fanabteilung scharf kritisiert wurde. Die Geste stieß auf heftigen Widerstand, weil sie als Unterstützung einer umstrittenen Kampagne interpretiert wird.

Hintergrund der Kampagne The King's Return

Die kritisierte Geste stammt von der Kampagne "The King's Return", die dem Netzwerk "Ballers in God" nahesteht. Bei dem Jubel nimmt Nmecha eine imaginäre Krone ab und legt sie kniend vor sich auf den Rasen. Diese Bewegung wiederholte er auch bei einem früheren Anlass und verknüpft sie damit mit seiner Religion. Recherchen des ARD-Magazins Monitor deckten auf, dass in diesem Umfeld Homosexualität als "Sünde" und eine Abtreibung als "Satans Plan" dargestellt wird. Die Geste ist also mehr als ein privates religiöses Statement.

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Position der BVB-Fanabteilung

Die Fan- und Förderabteilung des BVB veröffentlichte eine klare Stellungnahme zur Sache. Dort heißt es, dass die Kritik nicht die Verurteilung eines Menschen aufgrund seines Glaubens sei. Es gehe vielmehr um die klare Abgrenzung von Ideologien und Netzwerken, deren dokumentierte Aussagen und Aktivitäten nicht mit den Werten eines weltoffenen und vielfältigen Borussia Dortmund vereinbar sind. Die Abteilung betonte, dass Religion niemals ein Freifahrtschein für Diskriminierung sein dürfe.

Konflikt um religiöse Netzwerke

Nmechas öffentliche Unterstützung für die umstrittene Kampagne gebe Anlass zu einer erneuten Einordnung, schrieb die Fanabteilung. Die Kritik richte sich gegen religiöse Netzwerke, die unter dem Deckmantel des Glaubens ein Weltbild verbreiten. In diesem Weltbild werden Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer Lebensweise oder ihrer persönlichen Entscheidungen abgewertet oder ausgegrenzt. Man dürfe es nicht als bloß private Religionsausübung abtun, wenn die Reichweite eines Profis gezielt für Missionierung eingesetzt werde.

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Reaktion des Vereins und Zukunft

Wo religiöse Überzeugungen dazu benutzt werden, Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen, endet für die Kritiker die Toleranz gegenüber Intoleranz. Die Fanabteilung verwies auf den Grundwertekodex des BVB als maßgeblichen Bezugspunkt. Für die konsequente Umsetzung dieses Kodex setze man sich ein. In den vergangenen Monaten habe es mehrfach Gespräche zu diesem Thema gegeben. Die Debatte um den Jubel von Felix Nmecha erhöht den Druck auf den Verein in einer seit Jahren anhaltenden Auseinandersetzung.

Sportlicher Erfolg im Schatten der Kontroverse

Der 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg war ein wichtiger sportlicher Erfolg für den BVB. Felix Nmecha wurde zum Matchwinner mit seinen zwei Toren. Doch die damit verbundene Feier überschattet den Erfolg. David Raum kritisierte nach dem Sieg von RB Leipzig gegenüber Jürgen Klopp ähnliche Gesten. Die Situation rund um Felix Nmecha zeigt, wie sportliche Erfolge und gesellschaftliche Werte im professionellen Fußball oft eng verwoben sind und Konflikte auslösen können.