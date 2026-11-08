BVB kritisiert Felix Nmecha: Kontroverse um Torjubel und Kampagne

Der BVB distanziert sich von Felix Nmechas Torjubel, der die Kampagne 'The King's Return' unterstützt. Die Fanabteilung sieht Werte des Vereins verletzt und fordert klare Abgrenzung von intoleranten Netzwerken.

Felix Nmecha war der entscheidende Matchwinner für den BVB beim 2:1-Heimsieg gegen die SV Elversberg. Seine Jubelgesten nach beiden Tolen sorgten jedoch für massiven Unmut innerhalb der Vereinigung und bei der Fanabteilung. Die Geste, bei der er eine imaginäre Krone abnimmt und kniend vor sich auf den Rasen legt, steht im Fokus der Kritik. Diese Handlung hatte der 26-jährige Spieler bereits zuvor bei anderen Gelegenheiten gezeigt.

Kampagne The King's Return unter der Lupe

Der wiederkehrende Torjubel dient der Unterstützung der Kampagne "The King's Return", die dem Netzwerk "Ballers in God" nahesteht. Laut Recherchen des ARD-Magazins "Monitor" werden in diesem Umfeld Homosexualität als "Sünde" und eine Abtreibung als "Satans Plan" dargestellt. Diese Inhalte stehen im direkten Widerspruch zu den Werten eines weltoffenen und vielfältigen Borussia Dortmund. Die Fan- und Förderabteilung übt scharfe Kritik an dieser Verknüpfung. Sie sieht die Gefahr, dass religiöse Netzwerke unter dem Deckmantel des Glaubens ein Weltbild verbreiten, in dem Menschen abgewertet oder ausgegrenzt werden.

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Position der Fan- und Förderabteilung

Die Fan- und Förderabteilung des BVB forderte eine klare Abgrenzung von Ideologien und Netzwerken. In einer Stellungnahme heißt es, dass dokumentierte Aussagen und Aktivitäten nicht mit den Vereinswerten vereinbar sind. Die Kritik richtet sich ausdrücklich gegen religiöse Netzwerke, die Intoleranz verbreiten. Man dürfe es nicht als bloß private Religionsausübung abtun, wenn die Reichweite eines Profis gezielt für Missionierung eingesetzt werde. Wo religiöse Überzeugungen dazu benutzt werden, Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen, endet für die Abteilung die Toleranz gegenüber Intoleranz. Nmechas öffentliche Unterstützung für die umstrittene Kampagne gebe Anlass zu einer erneuten Einordnung.

Abgrenzung zur privaten Religiosität

Es ist wichtig festzuhalten, dass Nmechas sichtbare Religiosität seit Jahren kein Teil der Kritik ist. Der Konflikt entsteht erst durch die Verbindung zu der spezifischen Kampagne und deren Inhalten. Die BVB-Fanabteilung betont, dass der Grundwertekodex des Vereins der maßgebliche Bezugspunkt sei. Für die konsequente Umsetzung dieses Kodex setze man sich ein. In den vergangenen Monaten habe es daher mehrfach Gespräche zu diesem Thema gegeben. Die Abteilung will sicherstellen, dass keine Botschaften verbreitet werden, die Teile der Fanszene oder der Gesellschaft ausschließen.

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Ähnliche Vorfälle im deutschen Fußball

Die Debatte um religiöse Geste im Fußball ist nicht neu und betrifft auch andere Akteure. So sorgte David Raum nach dem Sieg von RB Leipzig mit einem Trotz-Jubel Richtung Jürgen Klopp für Aufsehen. Raum äußerte sich später kritisch zu dieser Geste, da sie "auf den Sack ging". Solche Vorfälle zeigen, dass die Interpretation von Gesten und Symbolen im Profisport hochsensibel ist. Während Raum den Fehler einräumte, steht die Kritik an Nmecha im Kontext einer als extremistisch empfundenen Ideologie. Die Medienlandschaft beobachtet diese Entwicklungen genau, um zu verstehen, wo die Grenzen der sportlichen Äußerung liegen.

Konsequenzen und weiterer Verlauf

Der Vorfall hat den Druck auf den Verein in einer seit Jahren anhaltenden Debatte einmal mehr erhöht. Es bleibt abzuwarten, wie Felix Nmecha und das Management auf die Forderungen der Fanabteilung reagieren werden. Der BVB muss zwischen der individuellen Meinungsfreiheit seiner Spieler und der Verantwortung für das Image des Vereins abwägen. Für die Zukunft wird erwartet, dass der Verein weitere Gespräche mit den Spielern führt, um Missverständnisse aus der Welt zu räumen. Die Situation verdeutlicht die Komplexität moderner Fankultur und der Integration von sozialen und religiösen Themen in den Sport.