Die Fans gehen eine Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten ein und repräsentieren die schwarz-gelben Farben im Eiskanal.

Die Fans gehen eine Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten ein und repräsentieren die schwarz-gelben Farben im Eiskanal. Mit dem Vereinslogo von Borussia Dortmund auf einem gelben Bob rast Olympiasiegerin Laura Nolte künftig durch den Eiskanal.

Zum Weltcup-Auftakt im sächsischen Altenberg gab der Fußball-Bundesligist am Freitag die Partnerschaft bekannt. Neben Nolte unterstützt der BVB künftig auch Skeletonsportler Axel Jungk. Die Partnerschaft soll beide auf ihrem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen begleiten.

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„Diese Kooperation bedeutet mir sehr viel und ist ein starkes Zeichen für sportartübergreifende Förderung“, sagte Nolte, die unweit von Dortmund in Unna geboren wurde. „Ich freue mich darauf, mit dem BVB-Logo auf dem Bob durch die Eiskanäle dieser Welt zu fahren und die schwarz-gelben Farben zu repräsentieren“, so die 28-Jährige, die am Freitagvormittag in Altenberg ihr erstes Monobob-Rennen der Saison bestritt. Bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien gewann Nolte im Monobob die Silbermedaille.