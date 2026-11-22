Carsten Cramer und Hans-Joachim Watzke stehen hinter Felix Nmecha. Die Mitgliederversammlung zeigte Konflikt zwischen Clubführung und fanorganisierter Kritik am Torjubel.

Die Geschäftsführung des Borussia Dortmund hat sich nachdrücklich hinter ihren Mittelfeldspieler Felix Nmecha gestellt. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung verteidigten BVB-Chef Carsten Cramer und Vereinspräsident Hans-Joachim Watzke den 26-jährigen Profispieler gegen heftige Kritik aus den Reihen der Fans. Cramer betonte, dass der Verein jeden seiner Spieler öffentlich unterstützen muss, um seine Position zu stärken.

Watzke und Cramer für Versöhnung

Carsten Cramer forderte die Anwesenden auf, die Debatte um die umstrittene Jubelgeste zu beenden. Er sprach den direkten Satz: „Auf einen Spieler wie Felix Nmecha lassen wir als Borussia Dortmund nichts kommen.“ Cramer betonte zudem, dass er die Kritik an Teilen des Torjubels nachvollziehen könne. Trotzdem appellierte er an die Gemeinschaft. „Lass es uns einfach gemeinsam vergessen“, so der Geschäftsführer. Diese Forderung stieß jedoch auf massiven Widerstand.

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Die Anwesenden reagierten mit Buh-Rufen und Pfiffen auf die Aussage von Carsten Cramer. Felix Nmecha selbst war gemeinsam mit der Mannschaft in den Westfalenhallen anwesend. Er hörte die Verteidigung seines Arbeitgebers direkt mit. Die Führungsebene um Cramer versuchte, die Fronten zu glätten, indem sie betonte, dass ein Spieler Unterstützung verdient.

Auch Hans-Joachim Watzke nahm eine moderierende Rolle ein. Der 67-jährige Clubchef zeigte Verständnis für beide Seiten des Konflikts. Er argumentierte, dass eine demokratische Organisation wie Borussia Dortmund diese Art von Meinungsverschiedenheiten aushalten müsse. Watzke betonte die Notwendigkeit des Dialogs, statt die Diskussion zu verbieten.

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Fanabteilung äußert langjährige Bedenken

Trotz der Worte der Geschäftsführung beharrte die Fanabteilung auf ihrer Linie. Der Fanvertreter Tobias Westerfellhaus führte vor Beginn der Versammlung die Kritik fort. Er erklärte, es sei die richtige Entscheidung gewesen, Haltung zu zeigen. „Glaubt, an was ihr glaubt, und vor allem liebt, wen ihr liebt“, appellierte Westerfellhaus an die Basis. Er vertrat die Ansicht, dass diese Proteste fortgesetzt werden.

Westerfellhaus verwies darauf, dass die Fan- und Förderabteilung bereits vor der Vertragsunterzeichnung von Felix Nmecha Bedenken geäußert habe. Viele Konflikte in den vergangenen Jahren hätten bereits im Ansatz verhindert werden können, so die Einschätzung des Vertreters. Die Organisation kritisiert die Symbolik des Torjubels, die mit homophoben und queerfeindlichen Aussagen in Verbindung gebracht wird.

Nmecha gehört laut eigenen Angaben den Mitgliedern der Organisation an. Diese Vereinigung steht in der öffentlichen Kritik, da sie von ihren Mitgliedern Äußerungen äußern lässt, die als diskriminierend gewertet werden. Die Kritik an Nmecha ist somit nicht nur sportlicher, sondern auch gesellschaftlicher Natur. Die Fans fühlen sich durch die Haltung des Spielers in ihren Werten getroffen.

Neue Geste nach Sieg vs. alte Kontroverse

Der Konflikt eskalierte zuvor nach einem Spiel am Samstag. Felix Nmecha erzielte in der 80. Minute das entscheidende Siegtor. Nach dem Spiel zeigte er eine neue Jubelgeste. Er kniete auf den Boden, verschränkte die Arme vor der Brust und breitete sie aus. Seine Augen waren geschlossen. Nmecha erklärte später, er habe Jesus die Ehre gegeben.

Diese Geste unterschied sich von der umstrittenen früheren Symbolik. Bei früheren Gelegenheiten hatte Nmecha sich auf den Knien eine imaginäre Krone vom Kopf genommen. Diese Geste wurde von der Fanabteilung des BVB scharf kritisiert. Sie wird von der genannten Organisation genutzt. Die alte Geste wurde als Provokation interpretiert.

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Nmecha betonte am Samstag, er wolle seinen Glauben auch in Zukunft ausdrücken. Seine neue Geste sollte diese Absicht unterstreichen. Allerdings reichte sie nicht aus, um die Kritik von Teilen der Fangemeinde zu stoppen. Der Konflikt zwischen religiöser Freiheit des Spielers und der Sensibilität der Fans bleibt bestehen.

Externe Reaktionen und nächste Schritte

Nicht nur interne Kreise befassten sich mit der Situation. Auch external Akteure griffen das Thema auf. Der Bundestrainer Jürgen Klopp suchte kürzlich das Gespräch mit dem 26-jährigen Mittelfeldspieler. Auch die Verantwortlichen des BVB hatten sich mit Nmecha unterhalten. Ziel war es, die Situation im Verein zu klären.

Trotz dieser Gespräche bleibt die Stimmung in der Gemeinschaft angespannt. Die Mitgliederversammlung zeigte deutlich, dass eine schnelle Lösung nicht in Sicht ist. Während das Management auf Versöhnung und Zukunft fokussiert, beharren die organisierten Fans auf ihrer Kritik. Die Debatte wird sich wahrscheinlich weiter entwickeln.

Die BVB-Führung bleibt bei ihrer Linie. Carsten Cramer und Hans-Joachim Watzke haben klar Position bezogen. Sie wollen ihren Spieler im Team behalten. Doch der Druck von außen und innen bleibt bestehen. Die Frage, wie ein demokratischer Verein mit solchen inneren Konflikten umgeht, bleibt eine permanente Herausforderung für die Vereinsführung.