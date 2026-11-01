BVB-Manager loben Niko Kovac nach Remis gegen Bayern

Der BVB-Manager lobt Niko Kovac nach dem Remis gegen Bayern. Seine pragmatische Strategie überzeugt trotz Kritik am Spielstil. Effizienz zahlt sich aus.

Der BVB -Manager hat sich nach dem unentschiedenen Spiel in der Allianz Arena zu Wort gemeldet und dabei den Ansatz von Trainer Niko Kovac deutlich verteidigt. Das Unentschieden im Topspiel wird als wichtiger Bestätigungserfolg für den Deutsch-Kroaten gewertet. Kritiker, die ihm oft vorwarfen, zu sehr auf Ergebnisfußball und zu wenig auf Spektakel zu setzen, erhalten nun klare Antworten. Die Art und Weise, wie Borussia Dortmund zu diesem Punktgewinn kam, spricht für den Pragmatismus des Trainers.

Statistik zeigt Erfolg von Niko Kovac

Fakten sind in dieser Debatte wichtiger als subjektive Eindrücke. Mit einem Punkteschnitt von bislang 2,0 pro Spiel gehört der gebürtige Berliner zu den erfolgreichsten BVB-Trainern der jüngeren Vergangenheit. Selbst der zweimalige Meistertrainer kann bei dieser Bilanz nicht mithalten. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache und widerlegen die Vorwürfe der mangelnden Effizienz. In München war der BVB nach den ersten Eindrücken eigentlich ziemlich unterlegen. Dennoch hat die sehr hohe Effizienz der Dortmunder bei den wenigen Torchancen dann doch ein Remis gebracht. Daran hat Kovac seinen Anteil, denn er bewies ein goldenes Händchen im Management der knappen Chancen.

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Hintergründe der Trainer verpflichtung

Der größte Denkfehler bei den Kovac-Kritikern ist es jedoch, ihn als vermeintlichen Sündenbock für den eher konservativen und auf Sicherheit ausgelegten Spielstil zu sehen. Dafür ist ein Rückblick auf jenen Zeitpunkt gut, als er im Februar 2025 verpflichtet wurde. Damals kriselte es bei der Borussia und Kovac kam mit dem Auftrag, mit etwas härterer Hand zur Stabilisation beizutragen. Er brachte genau die Eigenschaften mit, für die er in der Branche schon durch seine vorherigen Stationen bekannt war. Genau diese erhoffte Stabilität hat er auch in Dortmund recht schnell eingebracht. Vorher gab es das Experiment mit dem Ex-Fanliebling, das nicht die gewünschte Konstanz lieferte.

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Verantwortung liegt bei der Vereinsführung

Dass Kovac vermeintlich zu wenig spektakulär spielen lässt, wäre als Kritikpunkt eigentlich gegenüber der Vereinsführung angebracht, die ihn einst eingestellt hat. Hans-Joachim Watzke, der damalige Sportdirektor Sebastian Kehl und Chef-Einflüsterer Matthias Sammer haben genau gewusst, welchen Trainer sie sich in die Strobelallee holen. Es war die bewusste Entscheidung für einen Pragmatiker und nicht für einen Trainer mit hochinnovativen Ansätzen. Diese würden Woche für Woche in einem spektakulären Fußball versprechen, aber nicht die nötige Sicherheit bieten. Der Fokus lag eindeutig auf der Stabilisierung des Teams in einer schwierigen Phase.

Effizienz statt Imposanz im Alltag

Kovac verspricht mit schöner Regelmäßigkeit positive Ergebnisse, selbst bei nicht optimalem Spielverlauf. Das Unentschieden in München ist ein perfektes Beispiel für diese Philosophie. Effizienz zahlt sich aus, wenn man die wenigen Möglichkeiten nutzt, die einem gegeben werden. Die Vereinsführung stand hinter dieser Entscheidung von Anfang an und sieht sich bestätigt. Kritiker müssen nun erkennen, dass Ergebnisorientierung nicht gleichbedeutend mit langweiligem Fußball ist. Der aktuelle Punktestand ist der beste Beleg für die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Kovac hat sich somit einen wichtigen Achtungserfolg für seine persönliche Bilanz gesichert.