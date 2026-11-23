Borussia Dortmund nutzt den Patzer des FC Bayern und erobert die Tabellenspitze. Spielerisch bleibt reichlich Luft nach oben. Doch der BVB hat eine Qualität entwickelt, die einst vor allem die Münchner auszeichnete.

Borussia Dortmund nutzt den Patzer des FC Bayern und erobert die Tabellenspitze. Spielerisch bleibt reichlich Luft nach oben. Doch der BVB hat eine Qualität entwickelt, die einst vor allem die Münchner auszeichnete.

Spielerisch war der Auftritt einmal mehr kein Leckerbissen. Doch Borussia Dortmund überzeugt inzwischen mit einer Qualität, die lange Zeit als Markenzeichen des„Dreckiger Sieg“ – BVB abgezockt wie selten zuvor Waldemar Anton bezeichnete den knappen Erfolg als „dreckigen Sieg“. Auch Sportdirektor Ole Book schlug bei seiner Analyse in dieselbe Kerbe: „Nicht glanzvoll, aber verdient. Vielleicht kann man sagen: im Stile einer Spitzenmannschaft.

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“ Niko Kovac wollte davon allerdings nichts wissen. „Ich bin nicht der Meinung. Es war ein guter Sieg“, entgegnete der BVB-Trainer bissig und kurz angebunden, als er auf den „dreckigen Sieg“ angesprochen wurde. Die offensive Kreativität dürfte Kovac damit allerdings kaum gemeint haben.

Denn spielerisch blieb Schwarzgelb erneut vieles schuldig. Doch genau darin liegt die bemerkenswerte Entwicklung: Die Dortmunder müssen längst nicht mehr glänzen, um zu gewinnen. Sie agieren abgeklärt, lassen sich auch von zähen Spielverläufen nicht beunruhigen und bringen knappe Führungen über die Zeit. Aus Spielen, die früher womöglich noch aus der Hand gegeben worden wären, werden inzwischen drei Punkte.

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Genau diese Fähigkeit war über Jahre eine Spezialität des Rekordmeisters aus München. Wenn der FC Bayern selbst an schwächeren Tagen noch irgendwie gewann, war schnell vom berüchtigten „Bayern-Dusel“ die Rede. Doch was nach Glück klang, war häufig schlicht die Qualität einer Spitzenmannschaft. Und genau diese Qualität scheint sich inzwischen der BVB angeeignet zu haben.

) ist, nehmen wir die natürlich gerne“, erklärte Book nach der Partie und lieferte die passende Begründung gleich hinterher: „Ich glaube, dass es häufiger so ist, dass Spitzenmannschaften am Ende noch gewinnen als verlieren.

“ Auch Gregor Kobel weiß, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit noch eine Lücke klafft. „Wir sind gar nicht so im Flow. Ich glaube, wir könnten sogar noch mehr, wenn wir im Flow sind“, räumte der Keeper ein, betonte aber zugleich: „Wir erzielen extrem gute Resultate.

“Von der Tabellenführung blenden lassen wollen sich die Dortmunder dennoch nicht. Zumindest nach außen üben sich Spieler und Verantwortliche in Zurückhaltung. Kovac sprach von einem „Marathon“ und verwies darauf, dass „noch nicht einmal ein Drittel“ der Saison absolviert sei. Auch Konkurrenten wie Leipzig, Leverkusen und Freiburg habe man weiterhin auf dem Schirm.

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Noch nicht einmal auf der Mitgliederversammlung der Dortmunder am Sonntag gab es eine Spitze oder gar Kampfansage in Richtung Süden. Während der BVB von einem knappen Sieg zum nächsten eilt und zuverlässig punktet, lässt der FC Bayern ungewohnt viele Zähler liegen. Hinzu kommen zahlreiche Probleme und Störgeräusche: Der FC Bayern macht seinem alten Spitznamen „FC Hollywood“ wieder alle Ehre. Nur auf dem Platz ist von der einstigen Selbstverständlichkeit, selbst schwächere Spiele noch zu gewinnen, aktuell nicht immer etwas zu sehen.

Ausgerechnet der BVB scheint diese Fähigkeit nun für sich entdeckt zu haben. Die Rollen haben sich zumindest in dieser Hinsicht bemerkenswert verschoben. Zum zweiten Mal in dieser Spielzeit steht Borussia Dortmund an der Spitze der Bundesliga. Fast noch bemerkenswerter ist allerdings, wie stabil die Mannschaft inzwischen auftritt.

Die gefürchtete Herbstkrise, die den BVB in der Vergangenheit regelmäßig aus dem Tritt brachte, ist bislang ausgeblieben. Stattdessen präsentiert sich die Mannschaft gefestigt, widerstandsfähig und vor allem defensiv enorm zuverlässig. Gerade einmal sieben Gegentore bedeuten die beste Abwehr der Liga. Natürlich ist die Saison noch lang.

Und je später der BVB ganz oben steht, desto größer wird die Bedeutung der Tabellenführung. Bis aus dem Dortmunder Tabuthema mit M ein realistisches Ziel wird, ist es noch ein weiter Weg. Doch eines hat sich verändert: Der BVB muss nicht mehr begeistern, um erfolgreich zu sein. Er gewinnt inzwischen auch dann, wenn er nicht überzeugt.