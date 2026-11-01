BVB München: Schlotterbeck sieht Potenzial für Titelrennen

Nico Schlotterbeck nach dem Unentschieden in München: Borussia Dortmund bleibt punktgleich mit den Bayern. Der Abwehrstar fordert Disziplin im Titelrennen.

Die Borussia Dortmund hat in München mit viel Respekt aber ohne Ehrfurcht vor dem Rekordmeister gespielt und sich einen wichtigen Punkt erkämpft. Trainer Niko Kovac führte seine Mannschaft nach zwei Rückständen jeweils zur Gleichstand, wobei Fábio Silva in der Schlussphase mit seinem Treffer den Punkt rettete. Abwehrstar Nico Schlotterbeck bewertete den Auftritt als klare Aussage nach vorne und betonte die Stärke der eigenen Mannschaft im Vergleich zu den aktuellen Tabellenführern.

Schlotterbeck fordert Fokus im Titelrennen

Unmittelbar nach dem Spiel machte der Nationalspieler eine klare Ansage zur aktuellen Tabellenkonstellation. Er betonte, dass die Mannschaft von Niko Kovac sehr gut dastehe und mit den Bayern punktgleich liege. Schlotterbeck forderte seine Mitspieler auf, dran zu bleiben und das Meisterschaftsrennen offen zu halten, um die Chancen auf den Titel nicht zu verspielen. Er verwies auf die Qualität des Kaders und die Fähigkeit, wichtige Spiele zu drehen, obwohl die Bayern weiterhin als Favorit gelten.

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Der Abwehrspieler vermeide bewusst das M-Wort für Meisterschaft, konzentriere sich aber auf die Rolle als Jäger. Er erklärte, dass Dortmund in München nicht wie ein Außenseiter aufgetreten sei. Im Gegenteil, die Mannschaft sei selbstbewusst und habe Respekt vor dem Gegner gezeigt, jedoch keine Ehrfurcht. Dies spiegle sich auch im Spiel wider, wo der BVB mutig nach vorne spielte und sich durch das aggressive Pressing der Münchner arbeitete.

Gute Reaktion trotz bitterem Moment

Schlotterbeck zeigte sich vor allem mit der mentalen Stärke seiner Mannschaft zufrieden. Er verwies darauf, dass der BVB längere Ballbesitzphasen in der ersten Halbzeit hatte und sich nicht versteckte. Auch Rückschläge wie das aberkannte Tor konnten die Konstanz der Leistung nicht schmälern. Der Nationalspieler betonte, dass die Reaktion der Mannschaft in dieser Situation sehr gut war und dies ein Zeichen für das enorme Potenzial im Kader ist.

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Er glaubt, dass viele Spieler in der aktuellen Aufstellung noch nicht ihr volles Potenzial einschätzen. Die Aufgabe bestehe nun darin, dieses Bewusstsein zu schärfen und an der hohen Leistung weiterzuarbeiten. Schlotterbeck ist überzeugt, dass die Mannschaft gut ist und die notwendige Qualität besitzt, um sich gegen die Spitzenvereine zu behaupten. Die aktuelle Form zeigt, dass die Spieler die nötige mentale Stärke mitbringen.

Kritische Phase beginnt für den BVB

Jetzt beginnt für Dortmund die entscheidende Phase der laufenden Saison. Schlotterbeck ist sich bewusst, dass in den kommenden Wochen Disziplin in allen Wettbewerben gefragt ist. Das Ziel bleibt es, in jeder Liga und im Pokal im Rennen zu bleiben, um am Ende wirklich gefährlich für den Titel zu werden. Die Leistungen gegen den FC Bayern München dienen als Beleg dafür, dass das Team gegen jeden Gegner bestehen kann.

Die Frage, ob es am Ende für die Meisterschaft reichen wird, bleibt offen. Doch die Art und Weise, wie der BVB in München auftrat, gibt Grund zur Hoffnung. Mit der richtigen Konzentration und der Umsetzung des Taktikplanes kann die Mannschaft aus dem Osten weiter nach oben spielen. Der Weg zur Spitze ist steinig, aber die Grundlagen für eine erfolgreiche Titelkampfe scheinen gegeben zu sein.