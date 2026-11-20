Aktuelle BVB News: Samuele Inacio fällt lange aus, Konstantelias kommt früher zurück und das Wintertrainingslager 2027 findet wohl nicht in Spanien statt.

Die aktuelle sportliche Situation bei Borussia Dortmund ist vonmixed Verletzungsmeldungen und strategischen Planungen geprägt. Der 18-jährige Offensivspieler Samuele Inacio fällt für einen langen Zeitraum aus, während andere Akteure wie Giannis Konstantelias überraschend schnell zurückkehren könnten. Parallel dazu zeichnet sich ein Umdenken bei der Vorbereitung auf die nächste Saison ab, die sich bereits im Jahr 2027 abzeichnet. Diese Entwicklungen beeinflussen die künftigen Kaderplanungen und die medizinische Betreuung im Verein erheblich.

Inacio Meniskusverletzung erfordert OP

Borussia Dortmund muss auf den talentierten Angreifer Samuele Inacio verzichten, nachdem er sich bei der Partie der italienischen U21-Nationalmannschaft gegen Belgien schwer verletzte. Die Diagnose lautet eine Meniskusverletzung, die einen chirurgischen Eingriff unumgänglich macht. Sportdirektor Ole Book äußerte sich emotional zu dem Vorfall und betitelte die Situation als extrem bitter für den Spieler sowie für das gesamte Team. Der Verein stellt sich solidarisch hinter den jungen Mann und garantiert ihm umfassende Unterstützung bei der Rehabilitation.

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Die Genesung wird Monate in Anspruch nehmen, wodurch Inacio für das aktuelle Geschäftsjahr der Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Er hatte den BVB im Sommer 2024 von der Jugendabteilung von Atalanta Bergamo aus in die erste Mannschaft geholt. In seiner kurzen Zeit in Dortmund zeigte er bereits erste Anzeichen seiner Qualität, etwa indem er zwei Tore erzielte. Nun steht im Vordergrund, dass er vollständig fit wird, ohne dass durch Eile Schäden zurückbleiben.

Konstantelias Comeback beschleunigt

Im Gegensatz zu Inacio könnte Giannis Konstantelias deutlich früher zum Einsatz kommen als ursprünglich prognostiziert. Mehrere griechische Medien, darunter Sport24.gr, berichten, dass der 23-jährige griechische Neuzugang zwischen Februar und März fit sein könnte. Dies wäre lediglich sechs Monate nach seiner schweren Verletzung, bei der er sich beim Hamburger SV einen Kreuzbandriss zuzog. Demnach verläuft die Rehabilitation besser als erwartet, und er arbeitet an seinem Comeback rund fünf Tage pro Woche.

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Während der spanische Journalist José I. Araoz ein Comeback Ende Februar als frühestmöglichen Zeitpunkt nannte, nimmt Borussia Dortmund eine vorsichtige Haltung ein. Man will auf Nummer sicher gehen und kein unnötiges Risiko eingehen. Dennoch ist von einem Umfeld des BVB die Information angekommen, dass der Spieler seinem Reha-Plan voraus ist. Ein Einsatz in der laufenden Saison scheint damit wieder möglich, auch wenn das offizielle Wort noch aussteht.

Defensivtransfer geplant im Winter

Parallel zu den medizinischen Updates plant der Verein strategisch für die Defensive. Laut dem Fachblatt Kicker soll sich Borussia Dortmund bereits frühzeitig nach neuen Verstärkungen umsehen. Im Fokus steht dabei Hertha BSC, wo der 22-jährige Linus Gechter als möglicher Kandidat gilt. Gechter ist einer der Leistungsträger in der laufenden Saison und besitzt eine Ausstiegsklausel, die seinen Vertrag bis Sommer 2027 bindet. Ein Wechsel wäre daher ablösefrei möglich.

Die Priorität für neue Defensivkräfte ist in Dortmund hoch, da die Zukunft einiger aktueller Kadermitglieder noch unklar ist. Ramy Bensebaini beispielsweise hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, während sein Vertrag ausläuft. Zudem fehlt den Verantwortlichen die vollständige Überzeugung, konsequent auf die eigenen Talente Luca Reggiani und Filippo Mane zu setzen. Daher wird die Suche nach externen Verstärkungen vorangetrieben, um die Defensive zu stabilisieren.

Neuer Plan für das Wintertrainingslager

Die Vorbereitungsphase auf die nächste Saison könnte sich ebenfalls ändern. Während Borussia Dortmund in den Vorjahren sein Wintertrainingslager stets in Spanien absolvierte, sieht die Planung für das Jahr 2027 anders aus. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten lohnt sich ein Auslandsaufenthalt dieses Mal möglicherweise nicht. Der Trainingsauftakt ist für den 2. Januar 2027 angesetzt, was die Logistiken beeinflusst.

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Ein entscheidender Faktor ist das Spiel am 8. Januar gegen den 1. FC Köln am Freitagabend. Die kurze Winterpause und der früh beginnende Spielplan könnten den Fokus auf ein Trainingslager im Inland lenken. Dies würde die Reisebelastung minimieren und es dem Trainerstab erlauben, die Mannschaft präziser auf die hohe Intensität der ersten Halbserie vorzubereiten. Diese Entscheidung unterstreicht den Wunsch nach Effizienz in der Vorbereitung.