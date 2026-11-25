Borussia Dortmund bleibt punktgleich nach Arsenal-UN. Trainer Kovac kritisiert Schiedsrichter-Entscheidungen. Zudem: Giannis Konstantelias' Comeback-Timeline und Transfer-Pläne für 2027.

Borussia Dortmund hat in der Champions League mit einem umstrittenen Unentschieden bei Arsenal FC zurück ins Signal Iduna Park gebracht. Das 1:1-Ergebnis hielt die Schwarz-Gelben im Titelrennen, doch die Nachbereitung wurde zum Politikum. Trainer Nico Kovac übte scharfe Kritik an den Schiedsrichter-Entscheidungen und der Anwendung der Handspiel-Regel. Gleichzeitig gab es positive Nachrichten aus dem Kader: Die Genesung von Giannis Konstantelias verläuft vorauseilend, sodass ein früherer Einsatz als geplant möglich sein könnte.

Kovac kritisiert Handspiel-Regel nach Arsenal-UN

Nico Kovac zeigte sich nach dem Champions-League-Auswärtsspiel in London klar irritiert über die aktuelle Auslegung der Handregel im Fußball. Der BVB-Trainer formulierte seine Enttäuschung mit den Worten: Ich weiß nicht mehr, was Hand ist und was nicht Hand ist. Diese Aussage bezog sich auf eine kontroverse Szene in der 51. Minute, die den weiteren Spielverlauf maßgeblich beeinflusste. Zum Zeitpunkt des Vorfalls führte Arsenal bereits mit 1:0 durch das Tor von Viktor Gyökeres.

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Während Borussia Dortmund in der zweiten Halbzeit Druck auf das Gegnerteil ausübte, geriet der Torschütze Gyökeres erneut in den Fokus der Spielanalyse. Nach einer Ecke prallte der Ball in der 51. Minute an den ausgestreckten Arm des Angreifers. Das Schiedsrichter-Team pfeifte keinen Elfmeter, und der Video-Assistent (VAR) griff nicht ein. Für die Dortmunder war dies der Auslöser für die öffentliche Kritik an der Regelkonformität.

Ex-Schiedsrichter Ittrich analysiert die umstrittene Szene

Die Debatte um den nicht gegebenen Elfmeter wurde durch die Analyse von Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich weiter angefacht. Ittrich bewertete die Situation bei Prime Video eindeutig als fehlerhafte Nicht-Entscheidung. Er erklärte: Das ist verbreiterte Körperfläche, da ist ein Tick Absicht dabei, das ist für mich ein klarer Strafstoß. Ittrich widerlegte zudem die mögliche Argumentation, der Spieler hätte den Arm zurückgezogen.

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Der Ex-Profibeamte führte aus, dass Gyökeres den Arm erst zurückzog, als der Ball bereits die Hand berührte. Der Ball sei lange vorher erwartbar gewesen. Ittrichs Einschätzung lautete, dass der Spieler ursprünglich köpfen wollte, bemerkte jedoch, dass er das nicht schaffen würde. Daraufhin nahm er den Ellbogen hoch und lenkte den Ball mit der Hand. Diese bewusste Handlung wertete Ittrich als klaren Regelverstoß, der den Elfmeterpfiff verdient hätte.

Konstantelias' Comeback verläuft schneller als erwartet

Während die sportliche Debatte tobt, gibt es im BVB-Team gute Nachrichten regarding der Personalie. Laut griechischen Medienberichten, darunter Sport24.gr, könnte Giannis Konstantelias den Kader bereits früher als ursprünglich geplant wieder unterstützen. Die Sprache der Berichte deutet auf eine Rückkehr zwischen Februar und März hin. Das wäre ein Zeitraum von nur sechs Monaten nach seiner schweren Verletzung.

Konstantelias zog sich kurz nach der Halbzeitpause eine Kreuzbandruptur zu, als er sich das Knie verdrehte. Damals war von einem Saison-Aus die Rede. Nun scheint ein Einsatz in der aktuellen Spielzeit doch wieder wahrscheinlich. BILD berichtete aus dem Umfeld des BVB, der 23-Jährige sei seinem Reha-Plan voraus. Er arbeite rund fünf Tage die Woche intensiv an seinem Comeback.

Der spanische Journalist José I. Araoz nennt Ende Februar als frühestmöglichen Zeitpunkt für ein Comeback basierend auf dem Genesungsverlauf. Borussia Dortmund selbst äußert sich vorsichtig. Man wolle beim griechischen Neuzugang kein Risiko eingehen und ihn bedacht aufbauen. Die sportliche Leitung priorisiert die langfristige Fitness vor einem schnellen, aber gefährlichen Wiedereinstieg.

Transfer-Pläne für 2027 und verletzungsbedingte Ausfälle

Parallel zur aktuellen Saison widmet sich der BVB bereits den Transferplänen für die kommende Spielzeit. Der Kicker berichtet, dass Borussia Dortmund laut internen Absprachen schon nach möglichen Verstärkungen für die Defensive sucht. Eine konkrete Spur führt dabei zu Herthas Linus Gechter. Der 22-Jährige ist im Sommer 2027 ablösefrei verfügbar, was ihn für den BVB interessant macht.

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Gechter gilt als einer der Leistungsträger von Hertha BSC in der laufenden Saison. Das Interesse des Dortmunder Vereins soll dem Bericht nach verbrieft sein. Die Suche nach Defensivpersonal steht auf hoher Prioritätsliste, da einige Personalien aus dem aktuellen Kader noch unklar bleiben. Auch bei den eigenen Talenten Luca Reggiani und Filippo Mane fehlen den Verantwortlichen die vollständige Überzeugung.

Es wird erwartet, dass die Dortmunder Verantwortlichen das Duo Reggiani und Mane nicht konsequent aufbauen, sondern externe Verstärkungen priorisieren. Ein weiterer Aspekt des Kader-Managements betrifft die Verletztenliste. Borussia Dortmund muss lange auf seinen Offensivspieler Samuele Inacio verzichten. Der 18-Jährige erlitt beim Länderspiel der italienischen U21 gegen Belgien eine Meniskusverletzung, die einen operativen Eingriff erfordert.

Trainingslager-Strategie ändert sich für die Winterpause

Auch die organisatorischen Pläne für die Winterpause wurden überdacht. Nachdem Borussia Dortmund in den zurückliegenden Jahren immer in Spanien ein Trainingslager absolvierte, sehen die Pläne des Bundesligisten laut Ruhr Nachrichten dieses Mal anders aus. Ein Trainingslager im Ausland lohnt sich dieses Mal nicht, da der Trainingsauftakt am 2. Januar 2027 ansteht.

Für Dortmund endet die Spielzeit bereits am 8. Januar mit dem Freitagabendspiel gegen den 1. Für diesen engen Terminplan verzichtet die Borussia dem Bericht nach auf ein Trainingslager in Marbella. Die kurze Zeit zwischen Saisonende und Wiederaufnahme des Trainingsallows keinen großen Aufwand im Ausland. Im Sommer 2026 gab es bereits kein klassisches Trainingslager, sondern eine Marketing-Tour nach Japan.