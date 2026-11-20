Borussia Dortmund muss auf Samuele Inacio verzichten, sucht Nachfolger in der Defensive und bereitet sich auf das Spitzenspiel gegen den FC Bayern vor. Alle wichtigen Fakten.

Borussia Dortmund befindet sich in einer dynamischen Phase, die durch eine Mischung aus verletzungsbedingten Rückschlägen, strategischen Transferüberlegungen und der Vorbereitung auf ein hochkarätiges Spitzenspiel geprägt ist. Der Verein muss zeitweise auf das offensive Talent Samuele Inacio verzichten, dessen Karriere durch eine Meniskusverletzung unterbrochen wurde, während parallel dazu die Suche nach defensiven Verstärkungen forciert wird. Parallel dazu bereitet sich das Team unter der Leitung von Trainer Niko Kovac intensiv auf das Direktduell gegen den FC Bayern München vor, das als das Topspiel der laufenden Runde gilt.

Samuele Inacio mit Meniskusverletzung verletzt

Der 18-jährige Offensivspieler Samuele Inacio muss über einen längeren Zeitraum pausieren, nachdem er sich beim Länderspiel der italienischen U21-Nationalmannschaft gegen Belgien eine Meniskusverletzung zugezogen hat. Diese Verletzung ist so schwerwiegend, dass sie einen operativen Eingriff erforderlich macht, wie eine offizielle Mitteilung des Vereins bestätigte. Ole Book, der Sportdirektor von Borussia Dortmund, bezeichnete den Ausfall als extrem bitter für den jungen Spieler und die gesamte Mannschaft. Book betonte jedoch, dass Inacio in den kommenden Monaten jede verfügbare Unterstützung erhalten wird, um vollständig genesen und wieder fit zu werden.

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Defensiv-Zuwachs durch Linus Gechter?

Laut Berichten im Fachblatt Kicker sondiert Borussia Dortmund den Markt für neue Verstärkungen in der Defensive bereits vor der neuen Saison. Eine konkrete Spur führt dabei zu Herthas Linus Gechter, der im Sommer 2027 ablösefrei zur Verfügung stehen würde. Der 22-jährige Verteidiger zählt in der aktuellen Saison zu den Leistungsträgern der Berliner, und das Interesse des BVB soll nach Angaben des Berichts bereits verbrieft sein. Die Dringlichkeit in der Suche nach neuem Personal resultiert daraus, dass der Status einiger Kadermitglieder unklar ist. Zudem hegen die Verantwortlichen Zweifel daran, ob man sich langfristig voll auf die eigenen Talente Luca Reggiani und Filippo Mane verlassen kann.

Konstantelias könnte früher zurückkehren

Für Borussia Dortmund gibt es positive Nachrichten bezüglich der Genesung von Giannis Konstantelias. Nach mehreren griechischen Medienberichten, darunter denen von Sport24.gr, könnte der griechische Neuzugang bereits früher als erwartet wieder ins Training einsteigen. Die Rede ist von einer Rückkehr im Zeitraum zwischen Februar und März, also nur sechs Monate nach seiner schweren Verletzung. Konstantelias erlitt kurz nach der Halbzeit einen Kreuzbandriss, als er sich das Knie verdrehte, woraufhin ursprünglich von einem Saison-Aus ausgegangen wurde. Laut dem spanischen Journalisten José I. Araoz ist ein Comeback Ende Februar der frühestmögliche Termin. BILD berichtet, dass der 23-Jährige seinem Reha-Plan voraus ist und rund fünf Tage pro Woche an seinem Comeback arbeitet. Der Verein möchte jedoch kein Risiko eingehen und setzt auf einen vorsichtigen Wiederaufbau.

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Verzicht auf Winter-Trainingslager

Die Planungen für die kurze Winterpause haben sich für den Bundesligisten geändert. Nach den Jahren, in denen man stets ein Trainingslager in Spanien absolvierte, sieht der aktuelle Plan anders aus. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, lohnt sich ein Aufenthalt im Ausland dieses Mal nicht, da der Trainingsauftakt am 2. Januar 2027 ansteht. Bereits am 8. Januar steht das Freitagabendspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 an. Aufgrund dieses engen Terminplanes verzichtet Borussia Dortmund auf das klassische Trainingslager in Marbella. Dies ist nicht die erste Abweichung von der Norm, denn auch im Sommer 2026 gab es kein klassisches Trainingslager, stattdessen führte eine Marketing-Tour nach Japan.

Topspiel gegen den FC Bayern München

Am Samstag empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund in einem Duell, das nach Ansicht beider Seiten das Prädikat Topspiel verdient. Beide Teams liegen mit jeweils 17 Punkten auf einem gemeinsamen Tabellenplatz, was die Ausgangslage besonders spannend macht. Trainer Niko Kovac bezeichnete das Aufeinandertreffen als endlich mal spannendes Ereignis, auf das nicht nur der Verein, sondern ganz Deutschland freue. Der kroatische Trainer warnte jedoch vor dem Gegner und betonte, dass der FC Bayern das Nonplusultra sei. Man müsse auf allerhöchstem Niveau spielen und sich quälen, um im Bayern-Stadion nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Kovac hob die Entwicklung von Harry Kane hervor, der den Ballon d'Or erhalten hat. Um Kane zu stoppen, werde ein Eins-gegen-Eins nicht genügen; man müsse dies gemeinsam schaffen. Zudem wird erwartet, dass der Defensiv-Allrounder Ramy Bensebaini dem BVB gegen die Bayern zur Verfügung stehen wird.