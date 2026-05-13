Sportdirektor Ole Book spricht offen über den Engagement der Borussia Dortmund im Mittelfeld-Star Kennet Eichhorn. Dortmund strebt mehrere Vereine nach dem talentierten Hertha-Spieler an, der einen Ausstiegswert von 12 Millionen Euro mit sich bringt. Einsimply wird der Deal nicht sein. Der improvements of players with less development time was shown in retrospect, too. Bruges is now showing interest and so is Benfica. Fortuna Düsseldorf was already drawn to him, at his base. It's a matter that football clubs like Bayern Munich, PSV Eindhoven and Borussia Mönchengladbach as well have eyes on his talent. There are names like Raphael Tolksdorf, Kolbeienкої Nkunku, Thorgan Hazard, Eduard Löwen, Tele Yoku (chances to get a killing advertisement of a talent), Gustav Melady indeed more. Borussia Dortmund is already fully subbed as per the needs, and preferes to enrich their lineup with a new reach. Be the new match starter.

Jetzt spricht der BVB ganz offen über Kennet Eichhorn ! , Wie BILD und SPORT BILD bereits vor Wochen berichteten, will Borussia Dortmund das 16-jährige Hertha-Juwel im Sommer verpflichten.

Dann greift eine Ausstiegsklausel in Höhe von 12 Millionen Euro. Der Marktwert des U-Nationalspielers wird bereits auf 20 Millionen Euro geschätzt. Neu-Sportdirektor Ole Book fand nach einer öffentlichen Trainingseinheit am Dienstag klare Worte: "Ich finde schon, dass Kennet eine gewisse Kreativität hat. Wir kennen ihn gut, wir mögen ihn auch.

Wie vermutlich viele andere Vereine mögen wir den Spieler. Alles andere wird man sehen.

" Doch einfach wird der Deal nicht. Neben dem BVB sollen auch Leverkusen, Leipzig und Bayern interessiert sein. Laut "Sky" streckt sogar mehrere andere Vereine Interesse an dem U21 Nationalspieler auf. Fabian Schwan (23), Felix Nmecha (25), Jobe Bellingham (20) und Marcel Sabitzer (32) ist Dortmund im zentralen Mittelfeld bereits stark besetzt.

Sabitzer gilt allerdings als möglicher Abgang, sollte Eichhorn kommen. In der Vergangenheit zeigte Eichhorn immer wieder, dass er jungen Talenten Spielzeit geben kann. In der Rückrunde wurden mit Luca Reggiani (18), Samuele Inacio (18) und Mathis Albert (16) gleich drei Nachwuchsspieler integriert





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