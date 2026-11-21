Ein Überblick über die individuellen Spielerleistungen im Duell zwischen Borussia Dortmund und Gladbach, wobei Gregor Kobel schwach startete, Felix Nmecha zum Helden wurde und andere Akteure wie Jobe Bellingham und Fabio Silva ihre Probleme offenbarten.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach verlief alles andere als glatt, wobei die persönliche Leistung der Spieler eine deutliche Schattenseite aufwies. Gregor Kobel startete mit einem leichtsinnigen Fehler in die Partie und fand auch nach dieser Initialphase nicht wirklich in die Routine des Spielens.

Er ließ sich mehrfach von den offensivstarken Gladbach-Spielern ordentlich veralbern, was auf eine mangelnde Fokuslage hindeutet. Kurz vor der Halbzeit pausierte er ungeschickt, indem er den Arm zu weit vom Körper abstand und den Ball berührte, eine Geste, die vom Schiedsrichter zunächst nicht bestraft wurde, ihm aber später eine gelbe Karte einbrachte, die als sehr unglücklich empfunden wurde. Erst in der 56.

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Kobel und Nmecha schwächeln

Minute musste er erstmals richtig in die Rolle des Halters schlüpfen, als er einen Distanzschuss von Machino stark parierte. Glücklicherweise wurde er zuvor von dem hereinrutschenden Angreifer nicht verletzt, was den schwachen Start noch etwas relativierte, doch insgesamt bleibt die Leistung des Torhüters verbesserungswürdig, da er seine Klasse mit einigen ordentlichen Zweikämpfen hätte aufpolieren können. Im Mittelfeld wirkte Felix Nmecha zunächst unkonzentriert und scheiterte in der fünften Minute mit einem starken Abschluss. Besonders in der 26.

Minute schenkte er Gladbach durch einen schwachen Rückpass unbedrängt einen Eckball, was auf mangelnde Präzision hindeutete. Trotz einer hohen Anzahl von Ballkontakten und dem Versuch, das Spiel mitzugestalten, gelang es ihm lange nicht, die gewünschte Wirkung zu erzielen.

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Allerdings wandelte sich dieses Bild im weiteren Verlauf, und der zuletzt so umstrittene DFB-Star wurde zum Matchwinner, als er in der 80. Minute von einem Torwartfehler profitieren konnte. Jobe Bellingham hingegen war auf dem Spielfeld kaum zu sehen und tauchte lediglich mit mageren 24 Ballkontakten in der ersten Halbzeit statistisch auf, was für einen Mittelfeldspieler zu wenig ist und ihn oft zur bloßen Begleiterscheinung des Geschehens machte.

Bellingham bleibt unsichtbar

Auch Daniel Svensson erfüllte seine defensiven Aufgaben souverän, hatte aber offensiv quasi keine Aktien am Spiel der Dortmunder. In der Offensive zeigte sich eine große Streuung in den Leistungen. Julian Ryerson nutzte seinen Raum auf dem Flügel kaum effektiv, und seine Aktionen bei Standardsituationen brachten keine Gefahr. In der zweiten Halbzeit lief er mehr Angriffe über seine Seite, doch die Hereingaben waren ohne Guirassy in der Mitte oft unglücklich.

Maximilian Beier war sehr bemüht, lief jedoch alles an ihm vorbei, kam defensiv meist zu spät und konnte seine Tiefenläufe offensiv nicht ins Spiel bringen. Erst seine guten Auftritte in der 48. und 79. Minute ließen die schwächere erste Halbzeit vergessen. Fabio Silva, der sehr bemüht war und gewohnt viele Meter lief, fand in der ersten Halbzeit quasi nicht statt, da Dortmund das Spiel besser in den Griff bekam und Gladbach weniger Gefahr ausging.

Wenn Gladbach höher verteidigte, kamen die Umschaltsituationen für Fabio nicht zustande, und bei tieferem Verteidigen hatte er Schwierigkeiten in den engen Räumen. Insgesamt zeigte er sich solider als sein Vorgänger, wackelte jedoch einmal im Laufduell und hätte für ein spätes Eintreten in einen Zweikampf gelb sehen müssen. Neueingewechselt durfte sofort einen Freistoß schießen, der jedoch rechts am Tor vorbeiflog, agierte danach aber zuverlässiger.

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Neuzugang überzeugt teilweise

Der 17-jährige Neuzugang konnte das Vertrauen des Trainerteams zumindest etwas zurückzahlen, indem er durch ständige Dribblingversuche die Abwehr der Gladbacher spürbar stresste, auch wenn ihm nicht allzu viel gelang.