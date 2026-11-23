Borussia Dortmund strebt bis 2031 einen Umsatz von über 660 Millionen Euro an. Geschäftsführer Casten Cramer kündigt den Ausbau des Signal Iduna Parks an, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Einnahmen zu steigern.

Borussia Dortmund hat auf der jüngsten Mitgliederversammlung umfassende strategische Pläne zur wirtschaftlichen Stärkung des Vereins vorgestellt. Geschäftsführer Casten Cramer kündigte dabei ein ambitioniertes Ziel an, den Jahresumsatz des Klubs bis zum Jahr 2031 auf über 660 Millionen Euro anwachsen zu lassen. Dieses Wachstum soll durch einen jährlichen Zuwachs von 130 Millionen Euro realisiert werden, wobei der Ausbau des Signal Iduna Park s als zentraler Hebel identifiziert wurde.

Wirtschaftliche Strategie und Umsatzziele

Casten Cramer betonte bei seiner Rede vor den Mitgliedern die Dringlichkeit der geplanten Maßnahmen. Er erklärte klar, dass die angestrebten Expansionen alternativlos seien, um den Verein in der modernen Sportlandschaft wettbewerbsfähig zu halten. Ohne proaktive Investitionen drohe die Gefahr, von Konkurrenten überholt zu werden. Cramer vertrat die Auffassung, dass das Unternehmen die notwendigen Schritte nicht nur anstrebe, sondern diese auch tatsächlich umsetzen könne, um die finanzielle Stabilität langfristig zu sichern.

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Vergleich mit dem FC Bayern München

Ein wesentlicher Auslöser für die Diskussionen um den Stadion-Ausbau ist der deutliche Unterschied im Heimspiel-Erlös im Vergleich zu den Rekordmeister. Casten Cramer führte als konkretes Beispiel an, dass der FC Bayern München pro Heimspiel etwa 3,5 Millionen Euro mehr generiere als Borussia Dortmund. Diese Diskrepanz wird im Klub nicht hin genommen, sondern als direkte Chance zur Steigerung der eigenen Einnahmen verstanden. Die Führungsebene hinterfragt die aktuellen Kapazitäten des Stadions, um die Lücke im Vergleich zum Münchner Rivalen zu schließen.

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Ausbau des Signal Iduna Parks

Die konkrete Umsetzung dieser Strategie sieht eine umfassende Modernisierung und Vergrößerung der Dortmunder Heimstätte vor. Casten Cramer fragte rhetorisch, warum das Stadion aktuell nur eine Kapazität von 81.000 Plätzen biete, und erklärte, dass man aktiv daran arbeite, die Arena in die nächste Generation zu überführen. Ziel ist es, das bestehende Bauwerk so zu erweitern, dass die vorhandenen Potenziale für weitere Zuschauer und damit verbundene Einnahmen voll ausgeschöpft werden können. Der Signal Iduna Park gilt bereits heute als das größte Stadion in Deutschland und zählt international zu den bedeutendsten Magneten für Fans.

Geschichte und Zukunft der Arena

Die historische Bedeutung des Stadions unterstreicht die Tragweite der geplanten Veränderungen. Das Bauwerk wurde ursprünglich für die Weltmeisterschaft 1974 errichtet und seitdem bereits mehrere Male vergrößert. Die aktuellen Planungen sind die logische Fortsetzung dieser Entwicklung, um die Infrastruktur an die modernen ökonomischen Anforderungen des Spitzensports anzupassen. Durch die Erweiterung soll sichergestellt werden, dass Borussia Dortmund auch in Zukunft wirtschaftlich stark aufgestellt ist und die finanziellen Mittel für den sportlichen Erfolg sowie den weiteren Ausbau der Infrastruktur bereitstehen können.