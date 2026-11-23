Der BVB nutzt die Bayern-Verletztenlage aus und beobachtet Younes Ebnoutalib als potenziellen Ersatz für Harry Kane. Details zum Transfer und Gehalt.

Der ehemalige BVB -Vorstandsmitglied Aki Watzke hat gestern eine symbolische Geste gegenüber Harry Kane vollzogen, indem er dem verletzt ausgeschiedenen Bayern-Stürmer gute Besserung wünschte. Diese öffentliche Solidarität wurde in den eigenen Reihen jedoch nicht nur als höfliche Geste wahrgenommen, sondern gleichzeitig als strategischer Moment interpretiert, in dem die aktuelle Schwächephase des FC Bayern München für den eigenen Aufstieg genutzt werden kann. Viele Beobachter waren der Auffassung, dass diese Situation die letzten Ausreden für die eigene Titelverteidigung eliminiert und den Druck auf die Münchner erhöht.

Bayern verliert Schlüsselkräfte an Verletzungen

Die bayerische Mannschaft sieht sich aktuell mit einer historischen Verletztenflut konfrontiert, die die Titelambitionen massiv einschränkt. Neben Harry Kane, der aufgrund eines Syndesmoserisses bis zu dreieinhalb Monate ausfallen wird, fehlen auch Manuel Neuer, Serge Gnabry, Brahim Díaz sowie Michael Olise dem Team. Der BVB führt in der aktuellen Tabelle zwei Punkte vor den Bayern und nutzt diese Situation, um mit Volldampf den sechsten Titel in der Vereinsgeschichte anzustreben und dieses Ziel auch öffentlich als machbar zu deklarieren.

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Jürgen Klopp lobt Younes Ebnoutalib

Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei Younes Ebnoutalib, der zwar einen Vertrag bis 2031 beim BVB hat, aber für rund 35 Millionen Euro abzugeben sein soll. Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp hat das enorme Potenzial des 23-Jährigen bereits öffentlich anerkannt und ihn intern mit einem jungen Robert Lewandowski verglichen, den Klopp 2010 für 4,5 Millionen Euro aus Posen holte. Diese Einschätzung unterstreicht die Meinung, dass der Shooting-Stürmer eine herausragende Karriere vor sich hat und in der Lage ist, eine Lücke auf der rechten Offensivseite zu schließen.

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Strategische Alternativen zur Harry Kane Rolle

Der Wechsel oder die Entwicklung von Ebnoutalib bietet taktische Optionen für die Zeit nach der Rückkehr Harry Kanes, der frisch gewählter Weltfußballer ist. Sollte Kane auf die Nummer 10 zurückweichen, könnte Ebnoutalib mit ihm zusammen auf dem Platz stehen, was offenlässt, ob Jamal Musiala wieder sein altes Leistungsniveau erreicht. Ebnoutalib hat in dieser Saison bereits acht Tore in zwölf Spielen erzielt und bietet dabei eine wirtschaftliche Alternative, da er aktuell nur 1,2 Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr erhält.

Finanzielle Vorteile und Vertragsverhandlungen

Die finanziellen Aspekte eines Transfers oder einer Gehaltsanpassung sind für den BVB attraktiv, selbst wenn eine Gehaltsverdopplung wie im Vergleichsbeispiel Frankfurt realistisch wäre, da diese Summe fast als Kleingeld im Vergleich zu den Gehältern des FC Bayern gilt. Die Kombination aus sportlicher Perspektive, die durch die Verletzungen der Konkurrenten eröffnet wird, und der wirtschaftlichen Machbarkeit macht Ebnoutalib zu einem zentralen Baustein in den Überlegungen für die kommende Saison, während die Fans und Funktionäre hoffen, die Punkteführung auf die Bayern auszubauen.