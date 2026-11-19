Maximilian Wessing offenbart, dass Borussia Dortmund Luca Reggiani im Winter verkaufen möchte. Der Defensivstar ist im Verein nicht mehr eingeplant.

Die Zukunft von Luca Reggiani bei Borussia Dortmund ist ungewiss, da der Verein den Abgang des jungen Defensivspielers im Winter anstrebt. Maximilian Wessing, der Chefreporter des Medienhauses SPORT BILD, enthüllte in der aktuellen Folge des Podcasts Dortmund Insider, dass der italienische Abwehrspieler in den langfristigen Planungen des Vereins keine Rolle mehr spielt und ein Verkauf angestrebt wird.

Transferpläne und Absagen im Winter

Luca Reggiani steht bei Borussia Dortmund nicht mehr im Fokus und soll den Verein verlassen, da das Management bereits seit dem vergangenen Sommer klare Signale gesetzt hat. Der BVB-Chefreporter Maximilian Wessing erklärte, dass dem Management von Reggiani bereits im Sommer mitgeteilt wurde, dass alle Türen offen stehen, wenn ein neuer Verein eine gewisse Ablösesumme bezahlt, und diese Botschaft wurde für die Winterpause erneut wiederholt.

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Der 18-jährige Spieler weiß laut Wessing genau, woran er ist, da der BVB nicht mehr mit ihm plant und Hinweise gegeben wurden, dass einem Verkauf aus Dortmunder Sicht im Winter nichts im Wege steht. Diese klare Absage des Vereins führt dazu, dass Reggiani nun aktiv nach einem neuen Arbeitgeber suchen muss, der eine angemessene Ablöse für seine Dienste entrichtet.

Rasante Entwicklung und Debüt für Italien

Luca Reggiani feierte in der vergangenen Rückrunde bei den Profis von Borussia Dortmund seinen Durchbruch und absolvierte dabei mehrere Einsätze in der Bundesliga und in der Champions League. Er erzielte sogar sein erstes Bundesligator gegen Augsburg und unterschrieb im März seinen ersten Profivertrag beim BVB, was seine schnelle Integration in die erste Mannschaft widerspiegelt.

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Nur kurz darauf feierte der junge Italiener am Juni 2026 sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft und lief im Alter von 18 Jahren, 4 Monaten und 29 Tagen das erste Mal für die Squadra Azzurra auf. Diese schnelle Entwicklung von seinem Debüt bis hin zur Nominierung für die Nationalelf innerhalb weniger Wochen zeigte sein enormes Potenzial und sein hohes Ansehen im italienischen Fußballs.

Rote Karte und ungewisse Zukunft

Die positive Entwicklung wurde jedoch durch ein negatives Ereignis auf dem Platz unterbrochen, als Luca Reggiani nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung beim Spiel gegen Griechenland nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz geflogen ist. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für Italien, doch der Vorfall wirft Fragen nach der Disziplin und der Eignung des Spielers für das harte Geschäft der Bundesliga auf.

Für den jungen Defensivstar sind die Aussichten auf regelmäßige Spielzeit in Dortmund derzeit begrenzt, da er nicht mehr fester Bestandteil der Pläne ist. Das Interesse an ihm kommt vor allem aus Italien, wo der Abwehrspieler ein hohes Ansehen genießt und potenzielle Klubs ihn als Verstärkung betrachten könnten.

Weiterer Karriereweg nach Sassuolo

Luca Reggiani wechselte im Jahr 2024 aus der Jugend von Sassuolo zur Borussia und entwickelte sich dort rasend schnell vom U19-Kapitän über sein Profi-Debüt bis hin zu Champions-League-Einsätzen. Dieser schnelle Aufstieg machte ihn zu einem der vielversprechendsten Talente in der Bundesliga, doch nun steht das Kapitel Dortmund möglicherweise vor dem Ende.

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Die Kombination aus fehlender Perspektive beim BVB und dem bestehenden Interesse aus Italien könnte dazu führen, dass Reggiani den Verein bereits im Winter verlässt. Die Transaktion hängt davon ab, ob ein Käufer gefunden wird, der eine Ablösesumme zahlt, die den BVB zufriedenstellt, während der Spieler seine Karriere in der Serie A fortsetzt.