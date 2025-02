BVB-Pleite im Jubiläumsspiel von Aki Watzke: Mega-Bock von Süle!

Der BVB kassiert eine bittere 1:2-Niederlage gegen Bochum im Jubiläumsspiel von Sportgeschäftsführer Aki Watzke. Niklas Süle erlebt nach seiner Verletzungspause ein traumhaftes Comeback.

Trainer Niko Kovac (53) hat schon sein erstes Ligaspiel mit dem BVB verloren (1:2 gegen Stuttgart). Nach dem Euro-Erfolg in Lissabon setzt es nun die nächste Klatsche. Eine besonders bittere Niederlage für Aki Watzke (65) bei seinem Jubiläumsspiel. Vor genau 20 Jahren am 15. Februar 2004 wurde der BVB -Boss Sport geschäftsführer in Dortmund. Jetzt sieht er entsetzt die Pleite von der VIP- Tribüne.Sky-Experte Didi Hamann kritisierte die Dortmunder bereits in Halbzeitpause: „Ich bin sprachlos.

Sie machen ein schönes Spiel in Lissabon, wo es nicht einfach ist zu gewinnen. Und heute sind sie wieder wie von allen guten Geistern verlassen.“Beim BVB feiert Niklas Süle nach seiner schweren Syndesmose-Verletzung und acht Wochen Pause ein Comeback in der Startelf. Doch die Rückkehr wird zum Alptraum: Gegen Bochum leistet sich der Kovac-Liebling einen Mega-Bock, spielt einen Rückpass in die Beine von Masouras, der zum 2:0 trifft (35.). Irre: Der Grieche hatte bereits zwei Minuten zuvor das 1:0 gemacht. Nach den ersten beiden Bundesligatoren des Winterneuzugangs läuft Sirtaki als Tormusik, das ganze Stadion feiert. Bochum war lange an Masouras dran, schon unter Ex-Sportdirektor Marc Lettau. Diesen Winter hat’s dann geklappt. Im Hinspiel hatten die Dortmunder einen 0:2-Rückstand zu einem 4:2-Sieg gedreht. Klappt jetzt gar nicht. Fast hätte Masouras sogar seinen Dreierpack geschnürt, doch Kobel rettet (69.)





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BVB Bochum Aki Watzke Niklas Süle Niederlage

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BVB: Hans-Joachim Watzke verkennt das Ausmaß der Dortmunder Probleme'Wir haben das erste Mal seit zehn Jahren eine problematische Situation', sagt Watzke über den BVB, aktuell Elfter in der Bundesliga.

Weiterlesen »

Ricken beim BVB im Fokus – Watzke reagiert: „Hätte ich nicht gedacht“Klub-Boss Hans-Joachim Watzke hätte sich bei Borussia Dortmund für Sport-Geschäftsführer Lars Ricken ein Einstandsjahr mit weniger Problemen gewünscht.

Weiterlesen »

Watzke: BVB hält auch zwei Jahre ohne Champions League durchHans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, ist optimistisch, dass der Verein auch ohne Champions-League-Qualifikation erfolgreich bleiben kann. Watzke äußerte sich auch zu seiner möglichen Kandidatur für das DFL-Präsidium und zum Verhältnis zwischen DFB und DFL.

Weiterlesen »

Watzke lässt neue BVB-Sportführung in Ruhe arbeitenHans-Joachim Watzke übergibt die sportliche Verantwortung beim BVB an Lars Ricken und lässt ihn und seinen Kollegen bei Entscheidungen wie der Verpflichtung von Niko Kovac als Trainer freie Hand.

Weiterlesen »

Spannungen in der BVB-Führungsetage: Watzke erwartet HarmonisierungDie Disharmonie in der Dortmunder Führungsetage bleibt ein Thema. Vor allem das Verhältnis zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl und Kaderplaner Sven Mislintat sorgt für interne Spannungen. Klubchef Hans-Joachim Watzke betont die Wichtigkeit der Harmonisierung zwischen den drei Führungspersonen, sieht aber auch die Herausforderungen, die durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten entstehen.

Weiterlesen »

Watzke findet Harmonie in BVB-Führungstrio 'noch optimierungsbedürftig'Seit Sommer verantworten Lars Ricken, Sebastian Kehl und Sven Mislintat die sportlichen Geschicke bei Borussia Dortmund. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht Verbesserungsbedarf bei dem Trio, fordert aber Geduld.

Weiterlesen »