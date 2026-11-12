BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke zur Kritik an Felix Nmechas Kronen-Jubiläum

Hans-Joachim Watzke äußert sich zur Kontroverse um Felix Nmecha und die Verbindung zu Ballers in God. Der BVB-Chef betont die Wichtigkeit der Fan-Integration.

Borussia Dortmund und sein Präsident Hans-Joachim Watzke stehen im Zentrum einer öffentlichen Debatte, die durch das Verhalten von Nationalspieler Felix Nmecha ausgelöst wurde. Seit mehreren Tagen sorgt die umstrittene Geste des 26-jährigen Akteurs für intensive Diskussionen innerhalb der Dortmunder Fangemeinschaft und der Vereinsführung. Der Vorfall trat direkt nach seinem Doppelpack im Spiel gegen Sportverein Elversberg auf, das Borussia Dortmund mit einem Ergebnis von 2:1 für sich entscheiden konnte.

Watzke unterstützt Fan-Kritik an Jubelgeste

Hans-Joachim Watzke hat die scharfe Kritik der BVB-Fan- und Förderabteilung ausdrücklich unterstützt und diese als legitimen Akt der Vereinsarbeit gewürdigt. Er erklärte, dass das gute Recht der Fan-Abteilung bestehe, derartige gesellschaftliche und interne Diskussionsprozesse anzustoßen. Watzke bekräftigte, dass er persönlich an der Jahreshauptversammlung der Abteilung teilgenommen habe und dort den klaren Eindruck gewonnen habe, dass sich eine deutliche Mehrheit der Anwesenden durch Teile von Felix Nmechas Feiergesten gestört fühlte. Dieser Stimmungslage müsse man Rechnung tragen und sie ernst nehmen.

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Religiöse Freiheit versus Vereinskodex

Der BVB-Präsident betonte sein persönliches, sehr gutes Verhältnis zu Felix Nmecha und erklärte, dass sie sich häufig austauschen. Als praktizierender Katholik sei er der Letzte, der jemandem das Recht auf Gebet oder den Verweis auf Gott absprechen wolle. Die Geste, bei der er die Zeigefinger nach oben streckt, werde von jedem als Dank an die göttliche Macht verstanden. Watzke stellte klar, dass er dies als legitim erachtet und sogar das anschließende Kreuzzeichen zulassen würde. Der Kern der Auseinandersetzung liege ausschließlich im zweiten Teil der Feiergeste.

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Verbindung zu Ballers in God wird thematisiert

Die Kontroverse spitze sich zu, weil die Geste, bei der er eine imaginäre Krone abnimmt und auf den Rasen legt, mit der Kampagne The King's Return und dem Netzwerk Ballers in God in Verbindung gebracht wird. Watzke erklärte, dass der Grundwerte-Kodex von Borussia Dortmund und die Grundeinschätzung von Ballers in God nicht vollständig kompatibel seien. Man habe den Eindruck, als wolle man eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen, was man in den eigenen Reihen und im Vereinszimmer nicht wolle. Man wolle keine Assoziationen zulassen, die von einem Teil der Basis als problematisch empfunden werden.

Ergebnisse des Telefonats und weitere Schritte

Hans-Joachim Watzke hat mit Felix Nmecha ein einstündiges Video-Gespräch geführt, in dem er ihm offen dargelegt hat, dass er einen Verzicht auf den Kronen-Jubel wünscht. Die Begründung hierfür sei die Spaltung der Fans, die man vermeiden wolle. Nmecha habe angegeben, dass er sich diese Forderung sorgfältig überlegen werde. Der Spieler hatte zuvor betont, dass er weder eine Organisation unterstützen noch Intoleranz oder Diskriminierung fördern wolle. Jetzt hofft die Vereinsführung, mit dem Spieler eine vernünftige Lösung zu finden, die den Zusammenhalt im Stadion wahrt.