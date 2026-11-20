Schwere Meniskusverletzung bei Samuele Inacio: Der 18-jährige BVB-Talent fällttrainer Niko Kovac monatelang aus. Die Diagnose kommt überraschend nach seinen Einsätzen.

Der Borussia Dortmund steht eine schwere Verletzungssituation bevor, da sich der junge Offensivspieler Samuele Inacio eine Meniskusverletzung zugezogen hat. Diese Diagnose bedeutet, dass der 18-jährige Spieler dem Kader des Verein für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen wird. Besonders schockierend ist der Zeitpunkt, da Trainer Niko Kovac nur einen Tag zuvor in einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Gladbach noch keine gravierenden Bedenken bezüglich des Zustands des Spielers geäußert hatte.

Ablauf der Verletzung in Italien

Die Ursache für den Ausfall liegt in der letzten Länderspielreise mit der italienischen U21-Nationalmannschaft. Samuele Inacio war am Montag beim Spiel gegen Belgien in Livorno eingesetzt worden, das mit einem 2:2 endete. Er stand in der Startelf und wurde in der 55. Minute ausgewechselt. Direkt nach seiner Rückkehr nach Dortmund erfolgte die ärztliche Untersuchung, die die schwere Natur der Verletzung bestätigte. Dies bedeutet einen kompletten Rückschlag in seiner laufenden Karriere.

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Diagnose und Kontrast zur Pressekonferenz

Der Kontrast zur jüngsten öffentlichen Darstellung durch Trainer Niko Kovac ist bemerkenswert. Am Donnerstag vor dem Spiel in Mönchengladbach hatte der Trainer auf die Frage nach möglichen Ausfällen geantwortet, dass Samuele der Einzige sei, bei dem man schauen müsse, wie sich die Situation entwickle. Das damalige statements ließ das tatsächliche Ausmaß der Verletzung noch nicht erahnen. Die Diagnose der Meniskusverletzung kam für alle Beteiligten, einschließlich des Trainers, völlig überraschend und änderte die Einschätzung der Personalsituation drastisch.

Karriere und Bedeutung für den BVB Kader

Für den 18-jährigen Angreifer ist dieser Rückschlag von enormer Bedeutung, da er sich gerade erst in der Bundesliga etabliert hat. Inacio gehört seit dieser Saison fest zum Profi-Kader und galt bereits als eines der größten Talente seines Jahrgangs. Geschäftsführer Lars Ricken hatte ihn im Mai als eines der größten Talente weltweit bezeichnet. Im Frühjahr hatte er sich gegen Eintracht Frankfurt sogar sein erstes Tor in der höchsten deutschen Spielklasse erspielt. Der langfristige Vertrag bis 2029 unterstreicht das hohe Vertrauen des Vereins in seine Entwicklung.

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Auswirkungen auf die Personalsituation

Die Nachricht trifft den Verein zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da die verfügbaren Kräfte im Angriff bereits knapp gesät sind. Trainer Niko Kovac sieht sich nun mit einer noch komplizierteren Personalsituation konfrontiert. Neben Samuele Inacio stehen weitere namhafte Profis wie Donyell Malen, Youssoufa Moukoko oder andere verletzte Spieler nicht zur Verfügung. Diese Situation zwingt das Trainerteam dazu, die Taktik und die Aufstellung für die kommenden Spiele neu zu überdenken und mehr Flexibilität im Kinsatz zu zeigen.

Prognose und weitere Schritte

Die Genesungszeit für eine Meniskusverletzung erstreckt sich über mehrere Monate, was eine lange Pause für den jungen Star bedeutet. Der BVB wird sich nun auf die Suche nach kurzfristigen Lösungen oder die Integration anderer Talente aus der Jugend konzentrieren müssen. Die Fans und die Vereinsführung hoffen nun auf eine schnelle Rehabilitation, damit Samuele Inacio so früh wie möglich wieder ins Training einsteigen kann. Bis dahin bleibt die Offensive unter der Führung von Niko Kovac vor der schweren Aufgabe, die Punkte mit den verbliebenen Kräften zu holen.