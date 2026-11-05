BVB Sieg gegen Betis Sevilla: Fokus auf Champions League

Borussia Dortmund sichert sich mit dem 2:1-Sieg gegen Betis Sevilla wichtige Punkte. Der Fokus liegt nun auf der Qualifikation für die Top-8 in der Champions League, da die Bundesliga-Mannschaft nur noch Vizemeister werden wird.

Borussia Dortmund hat am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Sieg gegen Betis Sevilla den Grundstein für eine potenziell erfolgreiche Phase in der Champions League gelegt. Der FC Sevilla war ein widerstandsfähiger Gegner, gegen den die Schwarzgelben nach einem Zwischenstand von 1:1 ihre Resilienz unter Beweis stellten und das Spiel für sich entschieden. Dieser Erfolg markiert einen wichtigen Schritt im europäischen Wettbewerb, während die Realität in der heimischen Liga nüchtern betrachtet wird.

Realitätscheck Bundesliga und Vizemeister-Rolle

Während vielerorts von einem spannenden Titelkampf in der Bundesliga geträumt wird, gilt die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn der Meisterschaft als extrem gering. Der FC Bayern dominiert in der Regel über die kompletten 34 Spieltage und ist schwer zu besiegen. Für Borussia Dortmund gilt dasselbe Muster in Bezug auf den Rest der Liga. Sollte nichts Außergewöhnliches passieren, ist die Vizemeisterschaft das wahrscheinlichste Ergebnis. Diese Einschätzung ist jedoch nicht nur negativ zu verstehen, da sie eine riesige Chance für den Verein eröffnet.

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Die aktuelle Position in der Gruppenphase unterstützt diese Strategie. Nach dem Sieg steht die Borussia bei neun Punkten. In den beiden vorangegangenen Spielzeiten waren sechzehn Zähler ausreichend, um die Top-8 der Gruppenphase zu erreichen. Das Erreichen dieser Platzierung ist das erste und wichtigste Ziel für Dortmund. Natürlich können in der Folge auch schwere Gegner in der K.-o.-Phase auftreten, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, einen Turnierbaum zu erwischen, in dem es für den BVB sehr weit gehen könnte.

Nächste Gegner Arsenal und Inter Mailand

Der Spielplan für das Team von Niko Kovac nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf. Die nächsten herausragenden Pflichtspiele stehen gegen Arsenal und Inter Mailand in den eigenen vier Wänden. Für die Qualifikation der Top-8 sind die beiden Heimspiele entscheidend und müssen gewonnen werden. Ein Unentschieden im Auswärtsspiel in England könnte dann bereits ausreichen, um sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren.

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Primäres Ziel ist daher die Sicherung des Achtelfinaleinzugs. Gerade weil die Bundesliga dem BVB keine großen Risiken birgt, aber auch keine großen Chancen auf den Meistertitel bietet, sollte der Fokus auf die Pokalwettbewerbe gelegt werden. Diese Spiele liegen dem Team und dem Trainer ohnehin am besten. Das 2:2 in München hat bewiesen, dass Dortmund mit etwas Spielglück und einer disziplinierten Leistung in der Lage ist, mit den besten Teams Europas zumindest in Phasen mitzuhalten.

Strategie von Niko Kovač und europäische Ambitionen

Warum also nicht von einer erfolgreichen K.-o.-Phase träumen, die zugleich viel Geld in die Kassen spülen könnte? Im Länderspielfußball spricht man gern von Turniermannschaften, wenn Nationen pünktlich zu großen Turnieren in Form sind. Der Fußball von Niko Kovač eignet sich perfekt für ein Äquivalent im Vereinsfußball. Er selbst wird vermutlich kein großer Fan der Idee sein, sich ausschließlich auf die K.-o.-Wettbewerbe zu konzentrieren, da er die Bundesliga priorisiert.

Kovač möchte sich im Alltag die Form für die Bonusspiele in der Champions League und im Pokal holen. Während ausgerechnet dieser Alltag in den letzten Jahren ziemlich öde war, sorgte der BVB 2023/24 in der Königsklasse für das größte Highlight der jüngeren Geschichte, als er bis ins Finale kam. Das Begeisterungspotenzial ist riesig. Wir haben erst November, und es ist viel Träumerei und Konjunktiv im Spiel.

Ausblick auf Saison und Turniergefahr

Aber warum eigentlich nicht an den Erfolg glauben? Der BVB bringt alles mit, was eine erfolgreiche Pokalmannschaft braucht. Experimente wie bei der bitteren Niederlage in Norwegen gegen Bodö/Glimt sollten eher in die nationalen Wettbewerbe geschoben werden. Auch wenn die nächsten Spiele gegen Arsenal, Inter Mailand und Aston Villa erst so richtig zeigen werden, wo dieses Team steht, kann diese Saison in der Königsklasse eine besondere werden.

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Es gibt zumindest keinen Grund für dieses Team, nicht an sich zu glauben. Die Kombination aus disziplinierter Defensive, der Fähigkeit, Spiele trotz Rückstand zu drehen, und der Erfahrung mit großen europäischen Turnieren macht Dortmund zu einer ernsthaften Gefährdung in der K.-o.-Phase. Die Investition in die europäische Karriere zahlt sich nicht nur sportlich, sondern auch finanziell aus und könnte die Ära nach der Meisterschaftsflaute beenden.