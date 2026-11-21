Der BVB gewinnt 1:0 bei Borussia Mönchengladbach, Felix Nmecha trifft in der 80. Minute und profitiert vom Bayern-Patzer gegen Köln. Dortmund steht danach an der Spitze.

Borussia Dortmund hat sich im Auswärtsspiel beim Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mühevoll mit 1:0 durchgesetzt. Der BVB profitierte zugleich vom 1:1 des Rekordmeisters Bayern München gegen den 1. FC Köln und zog dadurch an den Münchnern vorbei an die Tabellenspitze. Den entscheidenden Treffer erzielte Felix Nmecha in der 80. Minute, wobei Gladbachs Torhüter Daniel Batz eine unglückliche Figur machte.

Die Begegnung fand im Borussia-Park statt, wo 54.546 Zuschauer einen neuen Rekord für das Stadion aufstellten. Vor dem Anpfiff wurde zudem Torwart-Legende Wolfgang 'Otto' Kleff nachträglich zu seinem 80. Geburtstag geehrt.

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Nmecha entscheidet das Spiel in der 80. Minute

Felix Nmecha, 26 Jahre alt, brachte die Mannschaft von Trainer Kovac mit seinem Schuss in der 80. Minute in Führung. Der Abschluss war aus Sicht der Beobachter kein unhaltbarer Versuch, doch Daniel Batz, 35 Jahre alt, ließ den Ball durch seine Hände rutschen und ermöglichte so das 1:0.

Zuvor hatte Batz den Gladbacher Kasten lange sehr stark verteidigt. Er parierte den Distanzschuss von Nmecha in der 5. Minute und einen Kopfball in der 22. Minute. Nach der Pause hielt er zunächst auch gegen Beier, der in der 49. Minute an ihm scheiterte.

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Auch Nmechas Torjubel stand im Blickpunkt. Nach seinem Doppelpack beim 2:1 gegen Elversberg hatte er mit einer Kronen-Geste für hitzige Diskussionen gesorgt und danach angekündigt, seinen Jubel zu verändern. Diesmal kniete er sich hin, verzichtete jedoch auf die Krone.

Strittige Elfmeterszene um Joane Gadou

In der 39. Minute gab es im Spiel die umstrittenste Szene, als Joane Gadou, 19 Jahre alt, im Duell mit dem 17 Jahre alten Gladbacher Talent Wael Mohya den Ball an den Arm bekam. Die Gladbacher forderten einen Elfmeter, Schiedsrichter Robert Hartmann ließ jedoch weiterspielen und auch der VAR griff nicht ein.

Brisant war die Situation vor allem, weil Joane Gadou bereits verwarnt war. Hätte Robert Hartmann auf Handspiel entschieden, wäre für den Dortmunder möglicherweise die Gelb-Rote Karte fällig gewesen. Die Entscheidung gegen einen Strafstoß bewahrte den BVB daher auch vor einer Unterzahl.

Dortmunder Angriff ohne Serhou Guirassy

Offensiv tat sich der BVB ohne Serhou Guirassy lange schwer, denn der Stürmer fehlt weiterhin wegen seiner Oberschenkelverletzung. Die besten Gelegenheiten der Dortmunder hatte zunächst Felix Nmecha, bevor Fabio Silva und Karetsas in der 61. und 66. Minute knapp die Führung verpassten. Sabitzer setzte einen Freistoß in der 74. Minute daneben.

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Das Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach hielt in der Partie lange dagegen. Scally traf per Volley in der 26. Minute knapp den Pfosten, Hack verfehlte per Kopf in der 30. Minute das Ziel. Nach dem Seitenwechsel ließen Hack in der 48. Minute und Machino in der 56. Minute weitere Chancen ungenutzt.

Champions League gegen Arsenal am Dienstag

Für Borussia Dortmund geht es am Dienstag direkt mit dem nächsten Höhepunkt weiter, denn in der Champions League tritt der BVB auswärts beim englischen Meister und Vorjahres-Finalisten Arsenal an. Nach dem knappen Erfolg in Mönchengladbach steht die Mannschaft damit schnell vor einer neuen, deutlich größeren Aufgabe.

Der Sieg in Gladbach verschafft dem BVB in der Bundesliga zumindest kurzfristig die Tabellenführung, ohne dass der Verein dabei auf eine souveräne Leistung verweisen kann. Die Partie zeigte, dass die Mannschaft von Trainer Kovac in der Offensive noch Abstimmung benötigt, während die Abwehr und Torhüter Daniel Batz des Gegners lange Paroli boten.