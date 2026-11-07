In der aktuellen Bundesliga-Spieltagsschau gewinnt Borussia Dortmund knapp gegen Elversberg, Eintracht Frankfurt remisiert in Paderborn bei einem schweren Unfall im Gästeblock, und RB Leipzig setzt sich deutlich gegen Augsburg durch. Details zu den Toren, Spielzügen und Vorfällen.

Im hart umkämpften Kampf um die deutschen Meisterschaft bleibt der Borussia Dortmund unter der Leitung von Trainer Niko Kovac der gefährlichste Verfolger für den FC Bayern München.

Mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern-ähnlichen Kontrahenten 1. FC Saarbrücken, der in der Berichterstattung als Elversberg genannt wird, festigt BVB seinen zweiten Platz in der Tabelle. Die Bilanz von sechs Siegen und drei Remains zeigt die Konstanz des Teams.

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BVB-Trainer Kovac setzt auf defensive Viererkette

Trainer Kovac setzt erneut auf die defensive Viererkette, die zuvor bereits beim spielfreien Gipfeltreffen in München für eine Überraschung sorgte und die Bayern in ein 2:2-Unentschieden zwang. In dieser Aufstellung agieren die Abwehrspieler Gadou, Anton, Schlotterbeck und Svensson. Dabei beeindruckte Gadou mit einer Spitzengeschwindigkeit von 36,55 Kilometern pro Stunde als schnellster Spieler der Dortmunder Elf. Die Abwesenheit des torgefährlichen Guirassy, der sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen hat und dessen acht Saisontore fehlten, hätte die Offensive schwächen können.

Doch Felix Nmecha übernahm die Führungsaufgaben und entschied das Spiel innerhalb von sechzehn Minuten durch zwei entscheidende Treffer. Zunächst nutzte er eine starke Vorlage von Fabio Silva, um den Bann zu brechen und in der fünften Minute der zweiten Halbzeit die 1:0-Führung herzustellen. Kurz darauf sorgte der Nationalspieler mit einem herrlichen Schlenzer mit einer Wucht von 124 Kilometern pro Stunde für die finale Entscheidung. Vor diesem Erfolg musste sich der BVB jedoch schwer durchringen.

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Fabio Silva, der zuvor in der Champions League gegen Betis Sevilla fast im Alleingang gewonnen hatte, vergab in der ersten Halbzeit mehrere große Chancen. Das Glück des BVB war groß, als Svenssons Foul an Kapitän Pinckert unbestraft blieb, obwohl der Schwede den Gegenspieler am Knöchel traf, was dessen Verletzung und Auswechslung zur Folge hatte. Überraschend zeigte sich, dass das Wunderdorf aus Elversberg vor dem Duell bereits mehr Bundesliga-Tore als der große BVB erzielt hatte.

Vincent Wagner sieht keine Chancen im Spiel

Trotz nur etwa 7500 Einwohnern reisten rund 8000 Fans an. Der Gasttrainer Vincent Wagner, der seit 1995 schwarz-gelb ist, sah keine Chancen, versuchte diese aber zu nutzen. Nach der Pause verpassten Bellingham, Silva und Karetsas mehrere Möglichkeiten, bis Kobel einen Rückstand verhinderte. Nach dem Anschlusstreffer durch Futkeus in der 81.

Minute hielt der BVB die Nerven und rettete den Sieg über die Zeit. Ein weiteres spannendes Duell bot sich in Paderborn, wo Eintracht Frankfurt gegen den heimischen Verein ein 2:2-Unentschieden erreichte. Während des Spiels musste die Frankfurter Mannschaft auf Elias Baum verzichten, der in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte sah.

Trainer Adi Hütter vertraute im Angriff auf Burkardt, der die Hessen bereits in der 23. Minute mit seinem vierten Ligator in Führung brachte. Paderborn glich durch Obermair aus und ging durch Pieringer kurz vor Schluss in Führung. In der Nachspielzeit jedoch sorgte Eintracht-Torhüter Noah Atubolu für eine dramatische Wende.

Burkardt erzielt sehenswertes Hackentor

Der Keeper kopfte den Ball bei einer Ecke auf Burkardt, der sich mit dem Rücken zum Tor positionierte und den Ball sehenswert mit der Hacke über die Linie derbe Noll stocherte. Dies war Burkachts fünftes Ligators und ein Doppelpack nach seiner Nominierungssperre für die Länderspiele durch Jürgen Klopp. Die Partie wurde jedoch überschattet von einem schweren Unfall im Gästeblock. Ein Frankfurter Fan stürzte rund vier Meter in die Tiefe und erlitt eine Kopfverletzung.

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Ein Pressesprecher bestätigte, dass die Person am Leben und stabil sei, was den sportlichen Verlauf jedoch trübte. Die Szene mit dem Kopfstoß von Atubolu und dem Hackentor von Burkardt ging als Spielzug des Tages in die Geschichte ein, doch der Unfall im Aus blieb ein schmerzlicher Begleiter. Der RB Leipzig feierte unterdessen einen deutlichen 5:2-Heimsieg gegen den FC Augsburg und sicherte sich damit den fünften Heimsieg im fünften Bundesliga-Spiel.

Gruda und Nkunku sorgen für Heimsieg

Nationalspieler Brajan Gruda, mit einer Bewertung von eins in BILD ausgezeichnet, spielte die Augsburger Verteidigung zeitweise schwindelig. Beim 1:1-Anschlusstreffer durch Banzuzi in der 34. Minute hatte Gruda zuvor mehrere Gegenspieler ausgetan und die Vorlage geliefert. Kurz darauf legte er erneut auf, und Nkunku hämmerte den Ball zum 2:1 unters Dach.

Noch vor der Pause zirkelte Raum einen Freistoß über die Mauer zum 3:1. Nach dem Seitenwechsel sorgten Romulo und Baumgartner für weitere Treffer zum 5:1. Ogundu reduzierte noch zum Endstand von 2:5. Dieser Sieg diente dazu, den Frust über die Niederlage gegen Manchester City abzubauen.

Augsburg wartet weiterhin auf den ersten Liga-Sieg seit fünf Spielen. Ein besonderes Highlight war das 400. Pflichtspiel für Willi Orban, der seit 2015 für RB Leipzig aufläuft. Die Leistung von Gruda und den anderen Akteuren zeigte, dass Leipzig wieder die Kontrolle über das Spielgeschehen in der heimischen Arena zurückgewonnen hat und sich auf Kurs für die oberen Tabellenplätze befindet.