Hans-Joachim Watzke bleibt bei der Rheinmetall-Partnerschaft des BVB, obwohl Mitglieder 2022 dagegen stimmten. Kritik am Waffenkonzern bleibt bestehen.

Der Fußballverein Borussia Dortmund hat den umstrittenen Sponsoring vertrag mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall trotz massiver Kritik und eines Nein-Votums durch die Vereinsmitglieder fortgeführt. BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke erklärte, dass es peinlich wäre, sich in dieser Frage gegen die Mehrheit der Mitglieder zu stellen, obwohl der Beschluss für die Geschäftsführung nicht bindend war.

Hintergrund des umstrittenen Vertrages

Die Partnerschaft mit dem Unternehmen aus Düsseldorf wurde im Jahr 2024 für einen Zeitraum von drei Jahren abgeschlossen. Bei der Unterzeichnung hatte Borussia Dortmund die finanziellen Vorteile dieser Kooperation stark betont. Die Einnahmen in Höhe von vielen Millionen Euro spielten eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Planung des Klubs. Dennoch sahen viele Beobachter den Deal als suboptimal an, da die moralischen Implikationen der Zusammenarbeit mit einem Waffenhändler ignoriert wurden.

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Watzkes Begründung und Mitgliederwiderstand

Hans-Joachim Watzke rechtfertigte die Entscheidung seinerseits mit dem Hinweis, mit dem neuen Sponsor einen Beitrag zur Diskussion um die Wehrhaftigkeit in Deutschland leisten zu wollen. Er betonte, dass die Verteidigung ein Eckpfeiler der Demokratie sei. Dieser Ansatz stieß jedoch auf heftigen Widerstand. Zwei Jahre zuvor hatten die Mitglieder des Klubs in einer Abstimmung gegen eine Verlängerung oder den Abschluss eines solchen Sponsorings gestimmt. Watzke hatte den Deal damals maßgeblich mitverantwortet, ohne die tiefe Spaltung in der Fangemeinde ausreichend zu berücksichtigen.

Kritik am Geschäftsmodell von Rheinmetall

Gegner des Vertrages verweisen auf die Geschäftspraktiken des Lieferanten. Rheinmetall wird vorgeworfen, nicht primär am Erhalt von Demokratien, sondern am Krieg verdient zu haben. Der Konzern hat seine internationale Ausweitung vorangetrieben. Lange Zeit war Russland ein bedeutender Kunde. Aktuell werden Geschäfte über Tochtergesellschaften mit Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Ägypten abgewickelt.

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Positionen der zivilgesellschaftlichen Kritik

Einer Sprecher der Organisation Aktion Aufschrei, die den Waffenhandel stoppen will, kritisierte vor wenigen Monaten scharf die Entwicklung des Konzerns. Rheinmetall entwickele sich zu einem globalen Waffenproduzenten ohne Grenzen, das bereit sei, die Nachfrage überall dort zu bedienen, wo der Preis stimme. Diese Einschätzung spiegelt die Sorge wider, dass der Profifußball sich indirekt vom Kriegsgeschäft profitabel macht, anstatt sich von ethischen Bedenken leiten zu lassen.

Folgen für den Verein und die Fans

Für viele Fans und Mitglieder des Vereins war das Vorgehen des BVB, insbesondere die Position von Watzke, unerträglich. Die Kritik konzentrierte sich darauf, dass der Verein moralische Standards hintenanstellte. Viele hätten es ehrlicher gefunden, wenn zugegeben worden wäre, dass es bei der Partnerschaft rein ums Geld ging. Stattdessen wirkte der Vorgang für viele Beteiligten hochnotpeinlich und untergrub das Vertrauen in die Führungsebene des Klubs.