BVB-Sport-Direktor sieht Transfer-Not als großes Problem

Sport-Direktor Ole Book des BVB sieht vor dem letzten Liga-Spiel in Bremen, dass der Pott-Klub im Idealfall noch vor der Weltmeisterschaft ein bis zwei Spieler verpflichten wolle. Leider ist nichts passiert, und das könnte für die Kader-Konstrukteure des BVB Schwierigkeiten verursachen.

Sport -Direktor Ole Book des BVB sieht vor dem letzten Liga-Spiel in Bremen, dass der Pott-Klub im Idealfall noch vor der Weltmeisterschaft ein bis zwei Spieler verpflichten wolle.

Leider ist nichts passiert, und das könnte für die Kader-Konstrukteure des BVB Schwierigkeiten verursachen. Spieler, die sich bei dem Turnier in den Vordergrund spielen und dann auch für den BVB interessant werden könnten, sind nach der WM nur deutlich über Marktpreis zu erhalten. Wie so oft werden dann die abgebenden Vereine Mondpreise aufrufen. Ob die Stars dann noch in das Dortmunder Budget passen?

Nach BILD-Informationen hat der Klub zwar noch zwischen 30 und 40 Mio. Euro in der Transfer-Kasse. Aber es sollen ja auch noch mindestens zwei Verstärkungen kommen. Ein Nachfolger für Julian Brandt soll kommen, dazu noch ein Mittelfeldspieler oder ein Außenverteidiger.

Je nachdem, was mit Yan Couto oder auch Julian Ryerson passiert. Dafür muss sich beim BVB aber auch etwas auf der Abgaben-Seite tun. Im Fokus: Stürmer Serhou Guirassy und Flügel-Flitzer Karim Adeyemi. Weil sie aber nicht bei der Weltmeisterschaft vorspielen und sich so für andere Vereine empfehlen können, muss der BVB hoffen, dass ein Top-Klub auch ohne WM-Beteiligung eine fette Ablöse bezahlt.

Bei Guirassy halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass Fenerbahçe ihn unbedingt haben will. Ein Transfer könnte zwischen 35 und 40 Mio. Euro einbringen. Bei Adeyemi sieht es mit Interessenten (noch) mau aus.

Er hat seit Monaten einen unterschriftsreichen Vertrag vorliegen, zögert aber mit einer Unterschrift. Ein Tapetenwechsel in die Premier League wäre wohl seine Wunschvorstellung. Unter 40 Mio. Euro ist er aber wohl nicht zu haben.

Heißt: Book und Co. müssen in diesem Sommer sehr wahrscheinlich einen langen Transfer-Atem haben und erst einmal die WM abwarten





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