Borussia Dortmund nutzt den Bayern-Patzer und besiegt Gladbach dank Felix Nmecha. Daniel Batz verschuldet den Sieg, Gadou übersteht umstrittene Handball-Szene.

Borussia Dortmund hat die erste Position der Bundesliga -Tabelle übernommen und den VfL Bochum als Tabellenführer abgelöst. Dies geschah durch einen knappen 1:0-Auswärtssieg beim Schlusslicht Borussia Mönchengladbach in der 80. Spielminute. Gleichzeitig profitierte der BVB von einem Unentschieden des FC Bayern München, der nur 1:1 gegen den 1. FC Köln spielte.

Der entscheidende Treffer fiel, als der Ball an den Arm von Joane Gadou prallte, was jedoch nicht als Handspiel gewertet wurde. Zudem bereitete Gladbachs Torwart Daniel Batz mit einem Fehler das Siegtor vor, als er den Schuss von Felix Nmecha nicht festhalten konnte. Die beiden Faktoren sicherten dem BVB die Tabellenführung.

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Entscheidendes Tor durch Nmecha und Batz-Fehler

Felix Nmecha brachte seine Mannschaft mit dem einzigen Treffer des Spiels in Führung, indem er in der 80. Minute das Leder im Netz der Fohlen unterbrachte. Der 26-jährige Spieler hatte zuvor gegen den VfL Elversberg noch umstrittene Jubelgesten gezeigt. Nach der Kritik des DFB hatte er angekündigt, diese zu ändern. Stattdessen verschränkte er nun seine Arme vor der Brust zu einem Kreuz, während er auf die Knie ging.

Dieser Jubel könnte bei den Mitgliedern des BVB am kommenden Mittwoch auf der Jahreshauptversammlung kritisiert werden. Nmecha selbst blieb jedoch fokussiert und nutzte die Situation, um den BVB an die Spitze zu katapultieren. Sein Schuss war an sich nicht gefährlich, aber Daniel Batz konnte ihn nicht sicher abwehren.

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Kontroverse Handballentscheidung zugunsten Dortmunds

Ein weiterer Schlüsselmoment ereignete sich in der 39. Minute, als Schiedsrichter Robert Hartmann die Handball-Regel nicht anwendete. Joane Gadou hatte den Ball an den Arm bekommen, als er im Duell mit Wael Mohya stand. Der VAR griff nicht ein, was eine strittige Entscheidung darstellt.

Die Situation war besonders glücklich für den BVB, da Gadou bereits gelb cardiert war. Hätte es einen Elfer gegeben, könnte er mit Gelb-Rot vom Platz geschickt werden. Hartmann entschied, das Spiel weiterlaufen zu lassen, was den weiteren Spielverlauf maßgeblich beeinflusste.

Glück und Verletzungen prägen das BVB-Spiel

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac agierte ohne den verletzten Dany Odsonne Édouard und den fehlenden Randal Guirassy überraschend harmlos. Guirassy hatte sich im November eine Muskelzerrung zugezogen und fehlte bisher vollständig. Die Länderspielpause nutzte er zur Rehabilitation in Dortmund.

Dennoch konnte der BVB die Partie kontrollieren. Daniel Batz rettete sein Team vor dem Rückstand, indem er in der 22. Minute einen Kopfball von Nmecha über die Latte lenkte. In der zweiten Halbzeit scheiterten auch Beier, Fabio Silva und Karetsas an den Toren. Sabitzer verfehlte einen Freistoß in der 74. Minute ebenfalls.

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Neuer Zuschauerrekord im Borussia-Park

Bevor das Spiel begann, wurde Gladbachs Torwart-Legende Wolfgang Kleff vor der Fankurve zum 80. Geburtstag geehrt. Er feierte seinen Geburtstag am vergangenen Montag. Die Anwesenheit von 54.546 Zuschauern sorgte für einen neuen Rekord im Stadion.

Der vorherige Rekord lag bei 54.042 Besuchern. Dieser wurde durch die im Sommer hinzugefügten 900 Stehplätze übertroffen. Die Fohlen zeigten vor allem in der ersten Hälfte eine starke Leistung und kamen zu mehreren Torchancen. Scally zischte in der 26. Minute einen Volley-Schuss knapp am Pfosten vorbei, und Hack verfehlte einen Kopfball in der 30. Minute ebenfalls.

Nach der Pause wurden die besten Chancen der Gaste nicht genutzt. Hack scheiterte in der 48. Minute und Machino in der 56. Minute. Trotz der starken Angriffe blieben die Fohlen ohne Treffer und mussten den bitteren Punktverlust hinnehmen.