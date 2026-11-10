BVB-Star Giannis Konstantelias: Comeback nach Kreuzbandriss möglich im März 2027

Giannis Konstantelias erholt sich nach dem Kreuzbandriss schneller als erwartet. BVB-Trainer Niko Kovac hofft auf ein Comeback zwischen Februar und März 2027.

Der Start in die Bundesliga -Saison 2026 war für Giannis Konstantelias von extremen Höhen und Tiefen geprägt. Der 23-jährige griechische Offensivspieler begann vielversprechend mit einem Treffer beim 2:0-Sieg gegen den HSV, bevor ein folgenschweres Ereignis seine Karriere kurz darauf gefährdete. Direkt nach der Pause verletzte sich Konstantelias am Knie, was zur Diagnose eines Kreuzbandriss es führte und seinen Traumstart in die neue Spielzeit in einen Albtraum verwandelte.

Schnellere Genesung als medizinisch üblich

Ganz Dortmund und der BVB feiern nun positive Nachrichten aus der Rehabilitation. Die Operation zum Ausgleich des Kreuzbandrisses liegt bereits gut zwei Monate zurück, und Fortschritte deuten auf eine blitzartige Rückkehr hin. Mehrere griechische Medien berichten übereinstimmend, dass der Heilungsprozess sogar besser verläuft als ursprünglich prognostiziert. Dieser ungewöhnlich günstige Verlauf gibt dem BVB und dem Spieler große Hoffnung auf ein frühes Comeback.

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Intensive Reha-Pläne in Dortmund

In Dortmund zeigt sich der junge Grieche mit äußerster Disziplin bei seiner Genesung. Mindestens fünf Tage pro Woche arbeitet Konstantelias hart an seiner körperlichen Vorbereitung, um so schnell wie möglich wieder für den Verein auflaufen zu können. Das Trainingsumfeld bestätigt, dass er seinem individuellen Reha-Plan deutlich voraus ist, was auf eine exzellente Mitarbeit und gute körperliche Basis hindeutet.

Zeitrahmen für das geplante Comeback

Ein konkretes Fenster für seine Rückkehr ins aktive Geschehen zeichnet sich bereits ab. Im Gespräch ist ein Comeback zwischen Februar und März 2027. Eine offizielle Prognose vom medizinischen Stab gibt es jedoch noch nicht, da jeder Heilungsverlauf individuell bleibt. Trotz der Unsicherheit wächst die Zuversicht, dass der Angreifer bereits im zeitigen Frühjahr wieder zur Verfügung stehen könnte.

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Hoffnungen von Trainer Niko Kovac

BVB-Trainer Niko Kovac zeigt sich angesichts der Meldungen sehr zuversichtlich. Für den 55-Jährigen wäre eine schnelle Rückkehr ein echter Glücksfall für die Offensive. Der Grieche könnte nach der Winterpause wieder als gefühlter Neuzugang und wichtige Verstärkung in den Kader integriert werden. Kovac drückt dem Spieler weiterhin die Daumen für eine rasche und vollständige Genesung.

Strategische Bedeutung für den Verein

Die potenzielle Rückkehr von Konstantelias im März hat erhebliche Auswirkungen auf die Kaderplanung. Noch ist Geduld von Seiten des Vereins und der Fans gefragt, da eine Verletzung dieses Ausmaßes nicht über Nacht heilt. Die Hoffnung auf ein frühes Comeback hilft jedoch, die Stimmung im Umfeld positiv zu halten, sollte der Prozess weiter so reibungslos wie bisher verlaufen.