Der VfB Stuttgart sieht auf Alexander Nübel umwinken und plädiert für Dennis Seimen. Für den 20-Jährigen ist der Schritt mutig, da er die große Bühne bekommt. Bayern würde ihn lieber verkaufen.

Der VfB Stuttgart macht sich wahrscheinlich auf eine neue Nummer eins ein und plant zum Aus hẹn Alexander Nübel . Ein Alternative steht bereit. Laut der 'BILD' sieht Dennis Seimen hinter dem Stammkeeper-Stuhl stehen.

Dabei sammelte 20-Jähriger zuletzt Significantly Spielpraxis und könnte weiteraufsteigen. In Stuttgart besitzt der noch einen Vertrag bis 2029. Sein Marktwert stieg zuletzt deutlich. Für Nübel bedeutet das: Eine Rückkehr nach München wäre wohl nur eine Notlösung.

Bayern würde den Nationaltorwart lieber verkaufen. Der Vertrag des Keepers läuft noch langfristig bis 2030. Genau das macht die Lage kompliziert. Für den VfB wäre Nübel sportlich schon interessant.

Finanziell ist das Paket jedoch nicht zu stemmen. Schon länger gilt die Kombination aus Ablöse und Gehalt als großes Problem. Bislang wurde über ein Paket aus knapp zehn Millionen Euro Jahresgehalt plus möglicher Ablöse von bis zu 25 Millionen Euro berichtet. Auch 'Sky' berichtete, dass Nübel abhängig von Prämien und Boni bis zu zwölf Millionen Euro brutto verdienen kann.

Während der Leihe übernahm der VfB demnach nur rund ein Drittel des Gehalts. Bayern zahlte den Rest. Eine feste Verpflichtung würde solche Gesamtbedingungen für Stuttgart deutlich schwieriger





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