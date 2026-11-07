BVB-Training mit Niko Kovac: Nmecha trifft und Silvas Glanz

Niko Kovac setzt in Dortmund auf die bewährte Viererkette. Felix Nmecha und Fabio Silva glänzen im Training, während die Vorbereitung auf das Liga-Spiel läuft.

Trainer Niko Kovac (55) führt die Borussia Dortmund mit klarer strategischer Ausrichtung in die aktuelle Vorrunde der Bundesliga. Der 55-jährige Chefcoach vertraut dabei konsequent auf die schwarze und gelbe Viererkette, eine taktische Formation, die ihn bereits im Ligaspitzenspiel in München gegen den FC Bayern überraschte und dort ein 2:2 erzwang. Diese Entscheidung markiert den zweiten Einsatz dieser spezifischen Abwehrkonfiguration in der laufenden Saison und unterstreicht Kovacs Bestreben, Stabilität in die defensive Linie zu bringen.

Taktische Details und Spielsysteme

Die konsequente Umsetzung der Viererkette zeigt sich in der detaillierten Aufstellung, die Kovac für die Vorbereitung definiert hat. Im Zentrum der defensiven Aktionen steht die Kombination aus Gadou, der mit 36,55 km/h als schnellster Dortmunder des Kaders gilt, sowie den Defensivachsen Anton, Schlotterbeck und Svensson. Gadou startet in dieser Konstellation rechts neben seinen Kollegen und sorgt für die nötige dynamische Breite auf den Außenbahnen, um sowohl im defensiven als auch im offensiven Übergang effektiv zu sein.

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Kovac setzt somit auf ein System, das Sicherheit durch etablierte Akteure bietet und gleichzeitig die Geschwindigkeit der Spieler wie Gadou nutzbar macht. Diese taktische Fixierung dient dazu, die Defensive zu stabilisieren, nachdem in vorherigen Spielen vereinzelt Unsicherheiten auftraten. Die Auswahl der Spieler ist dabei keine Willkür, sondern resultiert aus der Analyse der vergangenen Spiele und der physischen Konstitution der verfügbaren Kadermitglieder.

Verletzungssituation und offensive Kräfte

Während sich die Defensive auf ihre Struktur konzentriert, fehlt im offensiven Bereich derzeit eine wesentliche Waffe. Der Torjäger Randal Kolo Muani, oft als Guirassy in den Quellen referenziert, fällt mit einer Oberschenkelzerrung aus. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison gegen Betis Sevilla mit zwei Treffern zum 2:1-Sieg beitrug, steht aktuell mit acht Saisontreffern in der Statistik und ist aufgrund der Verletzung nicht einsatzfähig. Dies zwingt das Offensivspiel dazu, sich stärker auf die Kreativität der anderen Akteure zu verlassen.

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In Abwesenheit des verletzten Stürmers rücken andere Spieler in den Fokus der medialen Berichterstattung und der taktischen Planung. Felix Nmecha hat sich bereits als Matchwinner etabliert, der entscheidende Tore erzielt, wie im Spiel gegen Betis, wo er innerhalb von 16 Minuten zwei Tore zum Sieg beisteuerte. Nmecha brach dort den Bann und traf nach starker Vorarbeit von Fabio Silva zum 1:0 in der 55. Minute, bevor er mit einem Power-Schlenzer mit 124 km/h die Partie in der 71. Minute endgültig entschied.

Auswirkungen auf das Liga-Team

Die Auswirkungen dieser individuellen Leistungen und der taktischen Ausrichtung erstrecken sich direkt auf die aktuelle Bundesliga-Situation. Dortmund hat sich eine Halbzeit lang schwer getan, wobei die besten Chancen in der ersten Halbzeit von Fabio Silva vergeben wurden. Silva traf bereits in der Champions League gegen Betis Sevilla und zeigte auch hier seine Klasse, verpasste aber in den Minuten 16 und 29 klare Möglichkeiten. Dies unterstreicht den Druck, der auf den kreativen Kräften lastet, wenn der Hauptstürmer fehlt.

Glück hatte der BVB zudem in der Defensive, als Svenssons Foul gegen Pinckert in der 20. Minute ungestraft blieb. Der Schwede grätschte im Elversberger Strafraum und verletzte Kapitän Pinckert am Knöchel, was zu dessen Auswechslung nach 37 Minuten führte. Trotz dieser Rückschläge und der Verletzungssorgen konnte sich die Mannschaft gegen Elversberg durchsetzen, wobei das Wunderdorf mit 17 Bundesliga-Treffern sogar mehr als der große BVB mit 16 Toren erzielt hat.

Blick auf die Zukunft und Spielerentwicklung

Die Entwicklung des Teams und die Integration neuer oder jüngerer Spieler spielen eine zentrale Rolle in der laufenden Saison. Als einziger Spieler der Startelf bei den Gegnern hatte zuvor nur Verteidiger Lasse Günther vier Minuten für Augsburg im schwarz-gelben Fußball-Tempel absolviert. Dies verdeutlicht, wie unterschiedlich die Erfahrungen und die Verbundenheit mit dem Verein bei den opposing Teams sind.

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Trainer Vincent Wagner von Elversberg, der 15 Jahre im Ruhrgebiet lebte und seit 1995 ein schwarz-gelbes Herz hat, bemerkte zutreffend, dass Elversberg keine Chance habe, dies aber nutzen werde. Die Reise von rund 8000 Fans, obwohl Elversberg nur rund 7500 Einwohner hat, zeigt die immense Faszination für das Spiel. Kovac muss nun die Offensive neu justieren, während die Defensive auf der bewährten Linie bleibt.