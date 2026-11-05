BVB Trainingslager ausgefallen, Kovac warnt vor Bayern und Manchester City wirbt um Mathis Albert

Borussia Dortmund verzichtet auf Wintercamp, Niko Kovac intensiviert Vorbereitung auf FC Bayern. Gleichzeitig droht Manchester City mit 20 Millionen Euro für Mathis Albert.

Borussia Dortmund hat die Pläne für das traditionelle Wintertrainingslager revidiert und verzichtet im kommenden Jahr auf einen Auslandsaufenthalt. Laut Berichten der "Ruhr Nachrichten" ist die Ausrichtung in Spanien für den 2. Januar 2027 nicht mehr sinnvoll, da der Saisonstart bereits am 8. Januar mit einem Freitagabendmatch gegen den Tabellenführer erfolgt. Dieser extreme Zeitplan macht eine lange Reise und Akklimatisierung im Ausland obsolet, da die Mannen von Trainer Niko Kovac sofort in die Vorbereitung einsteigen müssen.

Direkter Start in die Bundesliga-Phase

Die sportliche Führung des Bundesligisten begründet die Absage mit der engen Terminkalender. Im Vergleich zum Sommer 2026, als man ebenfalls auf ein klassisches Trainingslager verzichtete und stattdessen eine Marketing-Tour nach Japan durchführte, liegt der Fokus nun rein auf der sportlichen Vorbereitung. Die Fans müssen sich auf eine rasante Aufholjagd einstellen, da der erste Pflichtspiel-Termin nur sechs Tage nach dem offiziellen Trainingsbeginn stattfindet.

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Kovac setzt auf intensive Vorbereitung gegen den Rekordmeister

Trainer Niko Kovac hat die Bedeutung des bevorstehenden Duells am Samstag in München klar herausgestellt. Beide Teams liegen mit jeweils 17 Punkten gleichauf an der Spitze der Tabelle, was die Begegnung zu einem Topspiel mit höchster Brisanz macht. Kovac betonte, dass nicht nur die eigenen Anhänger, sondern die gesamte deutsche Liga und deren Medien auf dieses Aufeinandertreffen gespannt sind. Die Ausgangslage sei deutlich spannender als in den Vorjahren, weshalb er vor einer Selbstzufriedenheit warnte.

Der Kroate forderte sein Team auf, auf absolut höchstem Niveau zu spielen, da der FC Bayern das Nonplusultra im deutschen Fußballs darstellt. Er warnte eindringlich davor, Schwächephasen in München zuzulassen, da sich das Spiel dann schnell gegen die Dortmunder wenden könnte. Die Ambition des BVB ist es, etwas aus München mitzunehmen, doch dies gelinge nur, wenn die Mannschaft bereit sei, sich im Spiel stark zu quälen und diszipliniert zu bleiben.

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Ramsy Bensebaini im Kader, Kane im Fokus der Analyse

Auf der Verletztenliste gab es positive Nachrichten, da Defensiv-Allrounder Ramsy Bensebaini dem BVB gegen die Bayern voraussichtlich zur Verfügung stehen wird. Der algerische Nationalspieler hatte im vorangegangenen Bundesliga-Spiel Probleme, konnte sich aber wieder erholen. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf Harry Kane, der am Montag den Ballon d'Or erhielt. Kovac verzichtete auf weitere Kommentare, da der Titel für sich spreche, und lobte besonders die Entwicklung des Engländers seit seinem Wechsel nach München als sensationell.

Um den torgefährlichen Angreifer zu stoppen, werde ein individuelles Duell nicht ausreichen, betonte der BVB-Trainer. Der Fokus liege darauf, die Defensive als Team zu organisieren und Kane im Kollektiv einzudämmen. Die Vorbereitung konzentriert sich somit auf taktische Disziplin und kollektive Abwehrstärke, um den Titelträger und aktuellen Tabellenzweiten zu stoppen.

Manchester City zeigt Interesse an Mathis Albert

Während der Fokus auf dem anstehenden Spitzenspiel liegt, häufen sich die Meldungen aus dem Transfermarkt. Die "Sport Bild" berichtet, dass Manchester City um das 17-jährige US-amerikanische Talent Mathis Albert wirbt. Der englische Klub sei bereit, ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro abzugeben, um den BVB-Juwel im Sommer 2027 nach Großbritannien zu holen. Dies stellt eine massive Konkurrenz zu anderen europäischen Interesse dar.

Doch es könnte Hindernisse geben, da Albert noch bis 2030 fest beim BVB unter Vertrag steht. Sportdirektor Ole Book und Geschäftsführer Lars Ricken stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihre wertvollsten Talente zu halten. Die hohe Ablösesumme von City könnte zwar verlockend sein, aber der Verbleib von jungen Stars ist oft strategisch wichtiger für die langfristige Planung des Dortmunder Projekts.

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Verletzungssorgen um Konstantinos Karetsas

Die Sorge um die Gesundheit der Kaderspieler wächst, nachdem Konstantinos Karetsas im Auswärtsspiel bei Union Berlin eine Verletzung erlitten hatte. Der 18-jährige Offensiv-Talent verletzte sich am Sprunggelenk im Zweikampf mit Rani Khedira und musste nach nur acht Minuten ausgewechselt werden. Sportdirektor Ole Book bestätigte, dass der Spieler umgeknickt sei, als der Gegner ihm auf den Fuß trat.

Eine Diagnose ist noch nicht absehbar, da weitere Untersuchungen nötig sind. Lars Ricken gab zu, dass derzeit keine Aussage über die Schwere der Verletzung getroffen werden könne. Khedira meinte nach dem Spiel, dass Karetsas nach innen umgeknickt sei. Der BVB bangt nun um die Verfügbarkeit des Talents für die kommenden Pflichtspiele, da eine Zwangspause droht, die die Offensive des Teams schwächen würde.