BVB-Transfer-News: Der BVB plant einen neuen Flügelstürmer zu holen

Der BVB plant für den Sommer einen neuen Flügelstürmer zu holen. Dabei wird es sich aller Voraussicht nach nicht um Jadon Sancho handeln. Der 26-jährige Engländer hat eine enttäuschende Saison als Leihspieler von Aston Villa hinter sich und seine Zukunft ist offen.

Der BVB plant für den Sommer einen neuen Flügelstürmer zu holen. Dabei wird es sich aller Voraussicht nach nicht um Jadon Sancho handeln. Der 26-jährige Engländer hat eine enttäuschende Saison als Leihspieler von Aston Villa hinter sich und seine Zukunft ist offen.

Sein Vertrag beim Stammverein Manchester United könnte eine Option zur Verlängerung ziehen, um noch Geld zu erwirtschaften. Der BVB wird sich folgerichtig um andere Optionen bemühen und höchstens auf Sancho zurückkommen, wenn alle Pläne gescheitert sind und der Spieler noch verfügbar ist. Sancho ist ein hochgradig kreativer Spieler und hat in der Vergangenheit bereits einige exzellente Leistungen für Borussia Dortmund gezeigt. Der BVB denkt über ihn nach, aber derzeit deutet nicht mehr so viel auf eine erneute Rückkehr hin.

Der 20-jährige Julien Duranville kehrt nach wenig erfolgreicher Leihe im Sommer 2026 vom FC Basel zurück nach Dortmund, doch für wie lange? Sowohl der Belgier als auch der BVB denken nun wohl an eine endgültige Trennung. Demnach soll Duranville dem Ligue-1-Klub Racing Straßburg angeboten worden sein und der dortige Trainer Gary O'Neil habe das Talent auf seine erweiterte Shortlist gesetzt. Der 17-jährige Nathan De Cat wird seinen Ausbildungsverein im Sommer verlassen.

Mehrere Bundesligisten sollen Interesse zeigen, darunter Bayer 04 Leverkusen und die Bayern. Ein Abschied deutet sich nachweislich an, da De Cat nach seinem letzten Heimspiel in Anderlecht mit Tränen in den Augen über den Rasen lief. Sein Vertrag läuft noch bis 2027 und sein Ausbildungsverein soll eine Summe von rund 25 Millionen Euro fordern





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