Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy könnte im Sommer zu Fenerbahce Istanbul wechseln. Der Stürmer hat noch einen Vertrag bis 2028 und eine Ausstiegsklausel, die nur für bestimmte europäische Top-Vereine gilt. Fenerbahce kann diese Klausel nicht nutzen, sodass Borussia Dortmund frei verhandeln könnte.

BVB -Transfer-News: Serhou Guirassy könnte gehen, Karim Adeyemis Zukunft bleibt unklar. Der Torjäger aus Guinea könnte im Sommer zu Fenerbahce Istanbul wechseln. Der Stürmer hat noch einen Vertrag bis 2028 und eine Ausstiegsklausel, die nur für bestimmte europäische Top-Vereine gilt.

Fenerbahce kann diese Klausel nicht nutzen, sodass Borussia Dortmund frei verhandeln könnte. Ein Wechsel wäre für den BVB nicht einfach, da Guirassy eine wichtige Rolle in den Planungen für die kommende Saison spielt. Der Stürmer erzielte in der zurückliegenden Saison 17 Treffer für den Vizemeister und ist ein wichtiger Faktor für die Kaderplanung. Karim Adeyemis Zukunft bei Dortmund bleibt weiterhin unklar.

Der Flügelspieler möchte bei einem Verein spielen, der mit ihm plant und ihm das auch klar kommuniziert. Sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus und ein ablösefreier Wechsel bezeichnete Sportdirektor Ole Book als die 'nicht präferierte Lösung'. Der BVB möchte in diesem Sommer einen neuen Flügelstürmer holen, aber eine Rückkehr von Jadon Sancho ist nicht angedacht. Der 26-Jährige hat eine enttäuschende Saison als Leihspieler von Aston Villa hinter sich und seine Zukunft ist offen





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