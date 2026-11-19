Borussia Dortmund sucht defensiven Nachschub, Giannis Konstantelias kommt früher zurück. Analyse der Transferstrategie, Reha-Pläne und des Top-Spiels gegen den FC Bayern München.

Borussia Dortmund bereitet sich strategisch und sportlich intensiv auf die kommende Saison vor. Während der Klub nach Verstärkungen für die Defensive sucht, eilt gute Nachricht aus der Verletzungsliste. Mittelfeldkraft Giannis Konstantelias könnte seine schwere Knieverletzung früher als erwartet überwinden. Parallel dazu laufen intensive Gespräche über einen möglichen Wechsel, während die Mannschaft sich auf das Top-Spiel gegen den FC Bayern München einstellt.

Defensive-Strategie und Zielspieler Linus Gechter

Laut Berichten des Sportsenders Kicker hat Borussia Dortmund im Hintergrund bereits die Suche nach neuen Akteuren für die Defensive gestartet. Ein konkretes Ziel in dieser Angelegenheit soll der 22-jährige Linus Gechter von Hertha BSC sein. Der Abwehrspieler steht seit Sommer 2027 unter Vertrag, was ihn langfristig ablösefrei verfügbar machen würde. Gechter gilt als einer der Leistungsträger in Berlin und könnte die Defensive der Schwarz-Gelben stützen.

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Der Drang nach defensivem Personal in Dortmund resultiert aus Unsicherheiten im bestehenden Kader. Verantwortliche geben an, dass noch nicht abschließend geklärt ist, wie viele Spieler das Team verlassen oder nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Zudem fehlt den Verantwortlichen die vollständige Überzeugung, dass die jungen Talente Luca Reggiani und Filippo Mane in der nächsten Saison konsequent als feste Größe aufgestellt werden können.

Die Priorität liegt darauf, Erfahrung und Stabilität in der Abwehr zu schaffen. Ein Wechsel zu Gechter würde diese Lücke schließen, da er bereits in der Bundesliga unter Beweis gestellt hat, dass er im Profifußball bestehen kann. Die Schwarz-Gelben wollen ihre Defensive nicht auf das Potential zweier junger Spieler stützen, sondern setzen auf bewährte Qualität.

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Konstantelias Genesung und Trainingslager-Planung

Gute Nachrichten gibt es auch im Kader selbst. Mehrere griechische Medien, darunter Sport24.gr, berichten, dass Giannis Konstantelias seine schwere Verletzung schneller überwindet als gehofft. Der 23-jährige Mittelfeldspieler hatte sich kurz nach der Halbzeit eines Spiels das Knie verdreht und einen Kreuzbandriss erlitten, was zunächst das Saison-Aus bedeutete. Nun könnte er bereits zwischen Februar und März wieder in den Kader zurückkehren.

Aus dem Umfeld des BVB erfahren, arbeitet Konstantelias rund fünf Tage die Woche intensiv an seinem Comeback und liegt seinem Reha-Plan sogar voraus. Der spanische Journalist José I. Araoz schätzt das frühestmögliche Comeback-Ende auf Ende Februar. Borussia Dortmund möchte jedoch kein unnötiges Risiko eingehen und den griechischen Neuzugang behutsam wieder in den Wettkampfbetrieb integrieren.

Auch die sportliche Vorbereitung weicht von bisherigen Routinen ab. Das 18-jährige Offensiv-Talent Karetsas absolvierte bereits das Abschlusstraining mit der Mannschaft, nachdem er zuvor in einem Spiel verletzt ausfiel. Gleichzeitig plant der Verein kein klassisches Trainingslager im Ausland, da der Trainingsauftakt am 2. Januar 2027 sehr früh ansteht. Das erste Pflichtspiel gegen den 1. FC Union Berlin am 8. Januar 2027 lässt kaum Raum für eine lange Auslandsphase, ähnlich wie bereits im Sommer 2026.

Topspiel gegen Bayern und Kovacs Strategie

Das nächste große Highlight steht bereits am Samstag an. Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München in einem Duell der ersten beiden Tabellenplätze. Beide Teams liegen mit 17 Punkten gleichauf, was das Spiel zu einem wahren Top-Event macht. BVB-Trainer Niko Kovac betonte die hohe Bedeutung dieses Aufeinandertreffens für die Liga und ganz Deutschland.

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Kovac warnte jedoch vor dem Gegner. Er bezeichnete den FC Bayern als das Nonplusultra im deutschen Fußball und forderte sein Team auf, auf höchstem Niveau zu spielen. Eine einzige Schwächephase im Spiel in München könne schnell den Ausgang der Partie entscheiden. Der Trainer betonte die Ambition, etwas aus der Partie mitzunehmen und sich für die schwierigen Umstände zu quälen.

Besonderes Augenmerk liegt auf Harry Kane, der kürzlich den Titel als bester Stürmer erhalten hat. Kovac hob die sensationelle Entwicklung des Engländers hervor, der mit diesem Erfolg in einem jungen Alter den Sprung nach oben schaffte. Um Kane effektiv zu stoppen, reicht ein Eins-gegen-Eins nicht aus; die gesamte Defensive müsse zusammenarbeiten.

Liverpool Interesse und Transfer-Hintergründe

Parallel zu den eigenen Vorbereitungen stehen auch andere europäische Klubs im Fokus der Medien. Der FC Liverpool reportedly auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler und hat Alex Scott von Bournemouth ganz oben auf der Wunschliste. Der Insel-Klub soll für den 23-Jährigen rund 130 Millionen Euro verlangen.

Laut Caughtoffside wird Liverpool bei dieser Summe wohl nach einer alternativen Lösung suchen. Neben Lamine Camara von Monaco gelten auch andere Spieler als Optionen. Liverpool war bereits im Sommer an Nmecha interessiert, was zeigt, dass der Klub sein Transfergeschehen flexibel gestaltet. Diese Berichte unterstreichen den hohen Transferdruck im europäischen Spitzenfußball, während Borussia Dortmund eigene Schwerpunkte setzt.