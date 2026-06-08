BVB-Transfergerüchte: Guirassy und Adeyemi im Fokus, Asllani im Visier

Der BVB steht vor möglichen Abgängen von Guirassy und Adeyemi, während das Team Interesse an Fisnik Asllani zeigt. Weitere junge Talente könnten den Kader verlassen, und ein neuer Flügelstürmer wird gesucht.

Aktuelle Transfer gerüchte und Kaderpläne des BVB stehen derzeit im Fokus der Öffentlichkeit. Die Nachricht, dass Serhou Guirassy den Verein möglicherweise im Sommer verlassen wird, hat bereits für Aufsehen gesorgt.

Laut mehreren Quellen plant der Klub, den freien Platz im Sturm mit einem jungen Offensivspieler zu füllen. Im Fokus steht dabei vor allem Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim, der sich einen Wechsel nach Dortmund gut vorstellen kann. Der rheinische Lieblingsklub müsste für den 23-Jährigen rund dreißig Millionen Euro investieren, um ihn zu verpflichten. Ob der potenzielle Verkauf von Guirassy das notwendige Budget freimacht, bleibt unklar, da die genauen Ablösesummen noch nicht verhandelt sind.

Weiterhin hat der englische Premier-League-Club Aston Villa laut Berichten ebenfalls Interesse an Guirassy gezeigt. Damit stehen neben dem türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul weitere namhafte Konkurrenten im Kampf um den guineischen Stürmer. Die Dortmunder Sportfunktionäre Lars Ricken und Ole Book betonten jedoch, dass Guirassy weiterhin eine zentrale Rolle in den Planungen für die kommende Saison einnimmt. In der vergangenen Saison erzielte er siebzehn Tore und war ein entscheidender Faktor für den zweiten Tabellenplatz.

Sein Vertrag läuft bis 2028, wobei verschiedene Ausstiegsklauseln für unterschiedliche Clubtypen vereinbart wurden. Auch die Zukunft von Karim Adeyemi ist nach wie vor ungewiss. Der Flügelspieler äußerte gegenüber den Ruhr Nachrichten, dass er klare Perspektiven von seinem derzeitigen Arbeitgeber erwarte. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus und ein ablösefreier Wechsel wurde von Ole Book als nicht bevorzugte Lösung bezeichnet.

Laut weiteren Berichten divergieren die Gehaltsvorstellungen von Verein und Spieler stark, was die Vertragsverlängerung erschwert. Ein Wechsel im Sommer könnte daher realistisch sein. Weitere mögliche Abgänge betreffen junge Talente. Die Hamburger Morgenpost berichtete, dass Almugera Kabar, ein neunzehnjähriger Flügelspieler, auf den Markt kommen könnte.

Seine vorherige Leihe scheiterte, und er erhielt in der letzten Bundesliga-Saison nur einen Einsatz für den BVB. Ebenso wird der Leihrückkehrer Kjell Wätjen nicht länger im Profikader des Vereins benötigt, nachdem er elf Einsätze für den VfL Bochum absolviert hatte. Beide Spieler könnten im Sommer das Haus verlassen. Im Zuge des Transfers muss der BVB auch neue Offensivkraft finden.

Lars Ricken hat bereits vor Monaten angekündigt, dass ein neuer Flügelstürmer verpflichtet werden soll, jedoch ist eine Rückkehr von Jadon Sancho derzeit nicht geplant. Laut Sky-Informationen ist der Deal kalt und nicht in Arbeit. Ein möglicher Abschluss könnte jedoch erst gegen Ende der Transferperiode stattfinden, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Der Klub bleibt also aktiv am Markt, um die Offensivabteilung zu stärken und gleichzeitig das Budget durch mögliche Abgänge zu optimieren





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