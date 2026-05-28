BVB-Transfers und Saisonziele im exklusiven SPORT BILD-Interview

Lars Ricken und der neue Sportdirektor Ole Book (fälschlich genannt) sprechen über Adeyemis Zukunft, Kaderverstärkungen und den Anspruch, Meister zu werden. Sie betonen Zusammenhalt, Arbeit und Spektakel.

Borussia Dortmunds Sport direktor Sven Mislintat (im Interview fälschlich als Book bezeichnet) und Geschäftsführer Lars Ricken haben im SPORT BILD-Gespräch detailliert Einblick in die Kaderplanung für die kommende Saison gegeben.

Dabei ging es um die Zukunft von Karim Adeyemi, mögliche Verstärkungen und die sportlichen Ziele. Ricken betonte, dass der BVB auch in der neuen Saison ein attraktives, aber auch kämpferisches Spiel bieten wolle. Wir haben die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Enttäuschung über Adeyemis WM-Nominierung: Ole Book (gemeint ist wohl Sven Mislintat) zeigte sich enttäuscht, dass Karim Adeyemi nicht für die WM nominiert wurde.

Er sagte: Das tut uns sehr leid für Karim. Wir sind der Meinung, dass er der Mannschaft in dem Turnierverlauf sicher hätte helfen können. Es ist schade, dass er sich auch aufgrund von Verletzungen zuletzt nicht so präsentieren konnte. Wir bedauern das.

Lars Ricken ergänzte, dass Adeyemis Stärken allen Vereinen in Europa bewusst seien, und bestätigte laufende Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Book stellte klar, dass ein Eintritt in das letzte Vertragsjahr nicht die präferierte Lösung sei, aber man die Gespräche auch in der Sommerpause fortsetzen werde. Dass die Bedingungen nicht immer übereinstimmten, sei in Vertragsgesprächen häufig der Fall. Man sei aber im Austausch.

Zur Kaderplanung: Book erläuterte, dass man die Kaderplanung intensiv vorantreibe und Dinge umsetzen wolle, von denen man überzeugt sei. Es sei gut, wenn der Trainer vom ersten Tag der Vorbereitung eine schlagkräftige Mannschaft habe. Man werde in jeder Phase der Transferperiode handlungsfähig sein. Zum Kader fehle es aus seiner Sicht vor allem an Kreativität und offensiver Durchschlagskraft.

Man habe die wenigsten Gegentore der Vorsaison kassiert, sei physisch stark und bei Standards stark. Diese Qualitäten wolle man behalten. In der Offensive wolle man nachlegen, um noch stärker zu werden. Ricken legte Wert auf Zusammenhalt und Geschlossenheit: Wir wollen als Verein eine verschworene Truppe sein.

Wenn wir Erfolg haben wollen, brauchen wir Zusammenhalt und Geschlossenheit. Auf dem Platz sollen Arbeit und Spektakel stehen. Book bekräftigte, dass man Kreativität hinzugewinnen wolle, um das Spiel attraktiver zu gestalten. Zu den Aussagen von Trainer Niko Kovac, der Bayern die Favoritenrolle zugeschrieben hatte, meinte Ricken: Wir lagen vor einem Jahr 25 Punkte hinter den Bayern.

Jetzt haben wir die fünftbeste Saison unserer Vereinshistorie gespielt und liegen trotzdem noch 16 Punkte dahinter. Das müsse man realistisch einordnen, aber man wolle näher heranrücken und die direkten Duelle gewinnen. Ricken stellte klar, dass er die Ambitionen nicht absprechen lasse. Er erinnere an seine Ansage im Vorjahr, den DFB-Pokal gewinnen zu wollen, was als forscher Ton bezeichnet worden sei.

Aber das sei Normalität. Man werde die Ziele für die neue Saison klar definieren. Auf die Frage nach dem Titelanspruch antwortete Ricken: Ich unterschreibe nur: mindestens Platz zwei. Zum Verhältnis mit Trainer Kovac betonten beide, dass ein großes Vertrauensverhältnis herrsche und man die nächsten Schritte gemeinsam gehen wolle.

Konstanz auf der Trainerposition sei wichtig. Book ergänzte, dass die Gespräche gemeinsam geführt würden und man in die gleiche Richtung marschiere. Zur Systemfrage: Book sagte, dass man in der nächsten Saison eher im jetzigen System mit einer Dreier- bzw. Fünferkette spielen werde. Das sei die Basis, weil man damit erfolgreich sei.

Es sei nicht einfach, zwei Flügelspieler zu holen und dann auf Viererkette umzustellen. Man werde die Defensive stabil halten und gezielt offensiv verstärken. Ricken unterstrich, dass man bereits jetzt an der Umsetzung arbeite. Die Sommerpause werde genutzt, um die Mannschaft optimal auf die neue Saison vorzubereiten.

Dabei stehe die Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiver Kreativität im Fokus. Der BVB wolle in der kommenden Spielzeit nicht nur näher an Bayern heranrücken, sondern auch in den direkten Duellen bestehen. Die Fans könnten sich auf eine leidenschaftliche und spektakuläre Mannschaft freuen, die für die Werte des Vereins stehe. Man sei zuversichtlich, die gesteckten Ziele zu erreichen





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