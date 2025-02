BVB überrollt Sporting Lissabon mit 3:0

Nach schwacher Bundesliga-Phase feierte Borussia Dortmund einen wichtigen Sieg in der UEFA Europa League. Sporting Lissabon wurde mit 3:0 besiegt. Serhou Guirassy war der Matchwinner mit zwei Vorlagen und einem Tor.

Borussia Dortmund hat einen wichtigen Sieg in der UEFA Europa League eingefahren. Nach einer schwächlichen Phase in der Bundesliga zeigten die Schwarz-Gelben eine überzeugende Leistung in Lissabon und besiegten Sporting Lissabon mit 3:0. Der Weg ins Achtelfinale ist damit mehr als nur gesichert. Trainer Niko Kovac feierte seinen ersten Sieg beim BVB und zeigte sich erleichtert. Serhou Guirassy war der treibende Faktor im Sieg der Dortmunder.

Er erzielte zunächst selbst den Führungstreffer (60.), legte dann das 2:0 für Pascal Groß (68.) auf und sorgte damit für die nötige Sicherheit. Karim Adeyemi (82.) setzte den Schlusspunkt und besiegelte den klaren Erfolg. Der BVB begann das Spiel defensiv und ließ Sporting kaum Chancen. Im ersten Abschnitt war der BVB nicht sehr aktiv und die Dortmunder Fans im Estádio José Alvalade XXI waren eher desillusioniert. Doch nach der Pause zeigte sich der BVB deutlich selbstbewusster und dominierte das Spiel. Karim Adeyemi (55.) verpasste nach einem starken Angriff die Führung, doch kurze Zeit später brachte Guirassy die Dortmunder in Führung. Groß erhöhte mit seinem ersten Pflichtspieltor für den BVB auf 2:0. Der Sieg war für den BVB ein wichtiger Schritt in Richtung der Europa League K.O.-Phase. Nun gilt es, diese Leistung auch im Rückspiel in Dortmund zu bestätigen und den Einzug ins Achtelfinale zu sichern





