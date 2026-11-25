Borussia Dortmund erzielt ein wichtiges Unentschieden gegen den FC Arsenal in der Champions League. Der BVB zeigt Resilienz und bleibt im Kampf um die Top-8.

Die Borussia Dortmund hat beim FC Arsenal in der Champions League ein respektables Unentschieden im Wert von einem Punkt erzielt. Das Spiel endete mit dem Ergebnis von eins zu eins, was für den deutschen Verein als klares Statement gewertet werden kann. Der BVB zeigt damit eindeutig, dass er weiter ist als in früheren Jahren, wenn er auf europäische Spitzenkonkurrenz trifft. Die Mannschaft beweist Stabilität und Resilienz auf höchstem Niveau.

Torjagd von Arsenal scheitert am Pfosten

Der FC Arsenal dominierte das Spiel statistisch deutlich und scheiterte lediglich knapp. Zweimal schlugen Schüsse der Engländer am Pfosten auf, und mehrfach fehlten nur minimale Details, um den Ball sicher im Tor unterzubringen. In den letzten dreißig Minuten drückten die Gastgeber aus London massiv auf das entscheidende Tor zum Sieg. Dennoch blieb es beim Remis, was die Qualität der Abwehrarbeit von Borussia Dortmund unterstreicht. Mikel Arteta absolvierte die gesamte Partie als Trainer an der Seitenlinie und lief dabei zahlreiche Kilometer auf und ab. Der spanische Trainer zeigte teilweise ungläubig, wie viele große Chancen sein Team in den wichtigen Phasen liegen ließ.

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Statistik versus geleistete Spielintensität

Laut der Statistikplattform Fotmob hatte der FC Arsenal insgesamt dreißig Abschlüsse, während Borussia Dortmund auf nur dreizehn kam. Die erwarteten Tore lagen bei zwei Punkt drei vier für den Gast und nur null Punkt neun zwei für den Gastgeber. Diese Kennzahlen lassen das Ergebnis eigentlich ungerecht erscheinen. Doch Zahlen allein bilden die komplette Geschichte nicht ab. Borussia Dortmund hätte im Verlauf der Partie beispielsweise einen Handelfmeter bekommen können. Zudem scheiterte der BVB selbst einmal knapp in einer Abseitsposition. Solche Szenen tauchen in der reinen Statistik nicht auf, zeigen aber, dass die Gäste phasenweise sehr präsent im Spiel waren.

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Trotzreaktion in der zweiten Halbzeit

Der Beginn der zweiten Halbzeit verlief für den BVB besonders stark. Fünfzehn lang zeigte Borussia Dortmund eine deutliche Trotzreaktion auf den schwächeren ersten Durchgang. Mit mehr Aggressivität, einer deutlich größeren Laufbereitschaft und dadurch auch mehr Druck auf den Spielaufbau der Gunners, arbeitete sich der BVB zurück ins Geschehen. In der Vergangenheit fiel es dem Verein oft schwer, sich innerhalb einer Partie quasi an sich selbst hochzuziehen. Diesmal gelang dies jedoch. Auch im Spiel gegen den FC Bayern München hatte der BVB bereits zweimal auf einen Rückstand geantwortet. Das Team zeigt unter der aktuellen Führung eine neue mentale Stärke.

Wichtige Punktegewinne im Europapokal

Für Borussia Dortmund läuft in der jetzigen Saisonphase sehr viel zusammen. Die Mannschaft agiert als echte Ergebnismaschine, und je mehr positive Erlebnisse sie sammeln, desto stabiler und selbstbewusster wirkt die Truppe. Fans der Borussia konnten sich eine derartige Stabilität in den Resultaten in der Vergangenheit nur erträumen. Ein solcher Punktgewinn im Kampf um die Top-8 der Champions League wird dem BVB noch sehr viel helfen. Wer sich mit einer so leidenschaftlichen zweiten Halbzeit einen Punkt bei einem Mitfavoriten erkämpft, hat sich das Lob in der Nachbetrachtung verdient. Optimisten betrachten zwei Unentschieden auswärts bei zwei Halbfinalisten der Vorjahres-Champions League als positives Signal.