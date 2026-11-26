Borussia Dortmund steht unter Niko Kovac an der Tabellenspitze. Die beste Verteidigung Europas und eine stabile Mentalität sichern Punkte gegen Konkurrenten wie Arsenal und Bayern München.

Borussia Dortmund führt aktuell die Tabelle der Bundesliga an. Dieser Erfolg basiert auf einer defensiv starken Leistung und der mentalen Stabilität unter Trainer Niko Kovac. Das Team zeigte insbesondere im Unentschieden im Londoner Emirates Stadium, dass es sich gegen Spitzenkonkurrenten behaupten kann.

Defensive Stärke und beste Statistik

BVB hat in den ersten zehn Bundesliga-Spielen nur sieben Gegentore kassiert. Diese Statistik stellt die beste Abwehr im deutschen Oberhaus dar. Kein anderes Team in den Top-5-Ligen Europas concediert weniger Tore. Nur Arsenal als Erster der Premier-League hat ebenfalls nur sieben Treffer gegen sich genommen. Die Defensive ist somit ein entscheidender Faktor für den aktuellen Tabellenführer.

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Geschäftsführer Lars Ricken lobte die Mannschaft nach dem Spiel am Dienstagabend. Er nannte das Ergebnis ein echtes Ausrufezeichen. Ricken betonte, dass das Team sich als Einheit präsentierte. Er freute sich über die großen Punkte und die Geschichte für alle Beteiligten.

Niko Kovac und die mentale Stabilität

Trainer Niko Kovac hat das Team nachhaltig verändert. Nach Jahren mit unkonstanten Leistungen und unerklärlichen Einbrüchen finden die Schwarz-Gelben nun zu sich. Die Mannschaft zeigt Nehmerqualitäten und steht zusammen, wenn es kritisch wird. Fabio Silva sorgte kurz vor Schluss für den Ausgleich zum 2:2-Endstand, doch das Ergebnis hielt.

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Auch schwere Rückschläge werden gut verkraftet. Der Kreuzbandriss von Neuzugang Giannis Konstantelias in seinem ersten Einsatz warnte lange. Dennoch fiel das Team nicht zurück. Die Leistungen in der Folgezeit machten die Verletzung zur Randnotiz. Diese Resilienz unterscheidet die aktuelle Saison von vergangenen Jahren.

Konkurrenz und historische Einordnung

Die Offensive mit 17 Treffern in der Bundesliga belegt Platz sieben. Dennoch gilt: Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Die Schwarz-Gelben können in dieser Saison mit den besten Teams mithalten. Wettbewerbsübergreifend stehen gute Ergebnisse zu Buche. Das 2:2 bei den Bayern und das 1:1 bei Arsenal zeigen, dass das Team punkten kann.

Verlorene Spiele wie der Supercup gegen den FC Bayern München (1:2) oder die Partie gegen Bodö/Glimt (0:1) gingen knapp aus. Dennoch ist das Remis gegen den deutschen Rekordmeister wichtig. Zuletzt holte man 2012 in der Allianz Arena Punkte. Dass Niko Kovac dieses Mal auf der anderen Seite stand, änderte die Dynamik.

Ausblick und Tabellenführung

BVB hatte zuletzt in der Saison 2018/19 zu diesem Zeitpunkt die Tabellenführung inne. Damals holte der FC Bayern nach einer Aufholjagd die Meisterschaft. Damals trainierte Niko Kovac den FCB. Heute steht er auf der anderen Seite. Ob sich die Führung behauptet, bleibt abzuwarten. Der Moment ist jedoch klar für Dortmund.