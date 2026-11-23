Felix Nmecha löst neuen Streit aus. Der BVB-Stürmer nutzt eine neue Jubelgeste. Die christliche Gruppe "Ballers in God" veröffentlichte ein Bild. Der Verein sucht den Konsens mit den Spielern und der Gemeinschaft.

Die Debatte um die religiöse Symbolik im deutschen Profifußball kehrt zurück. Felix Nmecha hatte nach dem Siegtor beim 1:0-Sieg in Mönchengladbach auf die umstrittene Kronen-Geste verzichtet. Diese Geste gilt als zentrales Kampagnen-Symbol des evangelikalen Netzwerkes "Ballers in God". Doch der Star des BVB sorgte anschließend für neue Aufmerksamkeit. Er ließ in TV-Interviews offen, ob er künftig wieder zu seinem alten Jubel zurückkehrt.

Nmecha belässt Unsicherheit trotz Absprachen

Trotz vorheriger Gespräche mit den Verantwortlichen des BVB und der deutschen Nationalmannschaft blieb die Unsicherheit bestehen. Die Funktionäre hatten ihm den Verzicht auf den Jubel explizit nahegelegt. Nun steht eine weitere Geste im Fokus. Nmecha kreuzte in einem anderen Spiel seine Arme auf der Brust. Dies geschah in einer Situation, die ebenfalls kontrovers diskutiert wird. Die Glaubensgemeinschaft hat dieses Foto in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Also read BVB-Performance unter der Lupe: Kobel schwach, Nmecha rettet den Abend

"Ballers in God" nutzt manipuliertes Bildmaterial

Pikanterweise ist Nmecha auf dem Bild der Gruppe in schwarzer Kleidung zu sehen. Dort sind das BVB-Logo, die Rückennummer und Sponsoren entfernt worden. Dies wird als Versuch gewertet, einer möglichen BVB-Klage zu entgehen. Hintergrund des Reizthemas ist, dass "Ballers in God" in Teilen als homophob und queerfeindlich gilt. Die Fan- und Förderabteilung hatte bereits vor Wochen eine Distanzierung zu solchen Netzwerken gefordert. Die Mitgliederversammlung des Vereins legte vergangenen Sonntag mit einem starken Statement nach.

Watzke betont Vereinbarkeit und Konsens

Präsident Hans-Joachim Watzke betonte auf der Mitgliederversammlung die Wichtigkeit des Konsens. Er erklärte, dass das Verhalten der Spieler nicht den Verein spalten darf. Watzke erklärte: "Du musst Dich immer wieder überprüfen, Dein Verhalten, was Du für richtig empfindest, spaltet das vielleicht einen Verein?" Er forderte nachzuschärfen, wenn etwas als störend empfunden wird. Der BVB-Chef fügte hinzu, dass dies nicht nur für Felix gelte, sondern für alle.

Advertisement

BVB will Werte des Vereins schützen

Den BVB-Bossen ist vor allem wichtig, dass der Nmecha-Jubel keinen erkennbaren Bruch mit den Werten des Vereins darstellt. Watzke versicherte, er werde sich komplett für den Spieler einsetzen. Er nannte Nmecha einen wunderbaren Menschen. Gleichzeitig appellierte er an das Verständnis füreinander. Das eigene Verhalten sollte darauf ausgerichtet sein, einen Gesamtkonsens zu finden. Die Kontroverse zeigt, wie sensibel das Zusammenspiel von Sport, Religion und gesellschaftlichen Werten im modernen Fußball ist.

Fazit zur aktuellen Entwicklung

Die Situation bleibt dynamisch. Alle Beteiligten hoffen auf eine rasche Klärung. Der Verein will die Einheit wahren. Die Spieler sollen sich respektiert fühlen. Die christliche Gruppe nutzt die Aufmerksamkeit für ihre Botschaft. Die Fans beobachten die Entwicklung genau. Letztlich geht es um Akzeptanz und Toleranz im Sport. Nur so bleibt der Fußballsport ein Vereinigungsfaktor.